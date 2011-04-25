قاری مازندرانی مقام چهارم مسابقات بین المللی کویت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم کویت که در چهار رشته حفظ، قرائت، تجوید و تلاوت قرآن کریم از 24 فروردین در کشور کویت آغاز شده بود به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات بین المللی قاریان بیش از 20 کشور اسلامی به رقابت پرداختند.

در این دوره سید صادق مسلمی الم شیری در رشته قرائت و علی رضازاده جویباری در رشته حفظ به نمایندگی از کشورمان از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه در این مسابقات حضور داشتند.

گرایش جوانان و نوجوانان به قرآن کریم در عصری که قدرت‌های استکباری با تمام قوا به مبارزه با ارزش‌های معنوی پرداخته و سعی در اشاعه بی‌بند و باری و فحشا در میان جوانان دارند، امری مبارک و از الطاف الهی است.

انس جوانان با کلام الهی در جامعه به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی روز به روز در حال افزایش است و مهمترین و مؤثرترین حربه در برابر این هجمه فرهنگی محسوب می‌شود.

گسترش فرهنگ حفظ قرآن میان اقشار جامعه، ایجاد فضای قرآنی در سطح استان در ایام برگزاری مسابقات، تجلیل از جوانان فعال در عرصه‌های قرآنی، ایجاد امکان تبادل اطلاعات و تجربیات شرکت‌کنندگان در مسابقات، تشویق جوانان و نوجوانان به گام نهادن در این مسیر مقدس، ایجاد فضای شور و نشاط معنوی در میان جوانان را از جمله دیگر اهداف برگزاری این مسابقات بود.