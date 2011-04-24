کارخانه تولید خمیر مایه نان در اردبیل احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، براتعلی خشامند عصر یکشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری افزایش کیفیت گندم و آرد و نان استان اظهار داشت: این کارخانه که توسط بخش خصوصی ایجاد می شود، هم اکنون در دست احداث است.

وی اضافه کرد: با راه اندازی این کارخانه شاهد افزایش و ارتقا کیفیت نانهای تولیدی و همچنین تامین نیاز نانوایان به این مخمر اساسی در عمل آوری خمیر در سطح استان خواهیم شد.

مدیرکل غله استان همچنین عدم استفاده از جوش شیرین در پخت نان را از سوی نانوایان استان یادآور شد و افزود: در حال حاضر نانوایان استان از این ماده استفاده نمی کنند، اما در صورت مشاهده با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

در این جلسه استاندار اردبیل نیز با تاکید بر ضرورت توجه به بهبود کیفیت نان در کلیه فرآیندها ابراز داشت: توجه به بهبود در تمام فرآیندهای تولید نان و زنجیره ارزش، از تولید گندم تا مصرف نان باید مد نظر قرار گیرد.

سید حسین صابری با اشاره به کلیات طرح و نقشه تدوین شده و نحوه اجرایی کردن این طرح در خصوص کیفیت گندم و آرد و نان استان تصریح کرد: در مقایسه با سایر این استان در زمینه آرد و نان هیچ مشکلی ندارد.

وی نان را کلیدی ترین ارزش غذایی جامعه برشمرد و یادآور شد: باید بانکهای عامل همکاری و همیاری نزدیک با کارخانه ها و سیلوهای در دست احداث به عمل آورند، چراکه توسعه این کارخانه ها کمک قابل توجهی به چرخه تولید اقتصادی استان خواهد داشت.

استاندار اردبیل با اشاره به لزوم صرفه جویی در آب و ضایعات کمتر با حفظ کیفیت گندم خاطرنشان کرد: شرکت غله، خدمات و سازمان بازرگانی نیز باید با خرید و جمع آوری گندم و نگهداری پاک در سیلوها و تبدیل صحیح و اصولی گندم به آرد در این امر مشارکت کنند.