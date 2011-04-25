پیکر سردار برونسی و 31 شهید دفاع مقدس تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار محمد باقرزاده عصریکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: پیکر سردار برونسی به همراه وسایلش که شامل صفحاتی از قرآن، جا نماز و مهر، سربند لبیک یا خمینی و لباس منقوش به آرم سپاه به همراه 12 شهید دیگر در عملیاتی ویژه در شرق دجله کشف شد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس با تبریک به خانواده این شهید سرافراز بمناسبت پیدا شدن پیکر شهیدشان اضافه کرد: پیکر بی سر شهید برونسی در روز شهادت حضرت زهرا(س) به همراه 9 شهید گمنام در مشهد تشییع می شود.

به گفته باقرزاده، از 9 شهید گمنام نیز دو نفر در دانشگاه فردوسی مشهد، دو نفر در درگز، دو نفر در خواف، دو نفر در سلطان‌آباد و یک نفر در فیض آباد دفن خواهند شد.

وی افزود: یک شهید گمنام در دانشگاه علوم پزشکی بجنورد و یک شهید نیز در دانشگاه بیرجند دفن می شود.

رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به تلاشهای اخیر گروههای تفحص پیکرهای شهدا در منطقه بازی دراز و آبادان اشاره کرد و گفت: همزمان با شهادت حضرت زهرا(س) 31 شهید دفاع مقدس در 15 نقطه از کشور تشییع و به خاک سپرده می شود.

سردار سرتیپ باقرزاده 31 شهید کشف شده را مربوط به عملیاتهای دوران دفاع مقدس در تک عراق در روز دوم جنگ، والفجر مقدماتی، والفجر4، کربلای4، خیبر، بدر، تک عراق در 4/4 /67 در جزیره مجنون دانست و گفت: پیکر سردار برونسی به همراه 12 شهید دیگر در دهه فاطمیه اول در عملیات ویژه ای در شرق دجله کشف شد.

سردار شهید حاج عبدالحسین برونسی فرمانده تیپ جوادالائمه(ع) لشکر 5 نصر در 25 اسفند 1363 در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسید رشادت ‌و ایثارگری ‌او زبانزد خاص‌ و عام‌ بود تا آنجا که ‌دشمن ‌چنان‌هراسی برونسی داشت که برای سرش جایزه تعیین کرده بود.

رئیس کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح درباره تفحص شهدا در خاک عراق گفت: قرار بود 19 اسفند ماه گذشته وارد عراق شده و در محلهای موردنظر به جستجوی مفقودین بپردازیم که با کارشکنی و دخالت غیرقانونی و غیر مشروع نیروهای آمریکایی و توجیه نبودن فرمانده مرزبانی کشور عراق این بازدید محقق نشد.

وی تأکید کرد: با عذرخواهی وزارت خارجه عراق مقرر شده تاریخ جدیدی را برای جستجو در خاک این کشور به آنان اعلام کنیم تا مقدمات انجام جستجو فراهم شود و امیدواریم تا پیش از سوم خرداد این بازدید میدانی انجام شود.

ضلع جنوبی کوهسنگی بهترین موقعیت برای ساخت باغ موزه دفاع مقدس

رئیس بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس در پاسخ به پرسشی درباره احداث باغ موزه در مشهد مقدس نیز گفت: در سراسر کشور به جز چهار استان خراسان رضوی، بوشهر، گیلان و خوزستان بحث تملک زمین برای ساخت باغ موزه حل شده است.

وی افزود: در مشهد مقدس ضلع جنوبی کوهسنگی به مساحت 70 هکتار بهترین موقعیت به لحاظ کارشناسی برای اجرای باغ موزه دفاع مقدس است که امیدواریم با همکاری استانداری خراسان رضوی، شورای شهر مشهد و شهرداری این زمین سریعتر به بنیاد محول تا کارهای اجرایی آن انجام شود.

باقرزاده به اهمیت مشهد اشاره کرد و گفت: برای هر استان در طراحی باغ موزه های کشور یک منطقه عملیاتی در نظر گرفته شده است در حالی که با توجه به حضور گسترده رزمندگان مشهدی در جبهه های جنگ و حضور زائران و گردشگران فراوان در این شهر مقدس دو منطقه عملیاتی در دشت و کوهستان مدنظر است که با انتقال زمین در آن اجرا می شود.