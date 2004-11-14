  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۵۷

معاون دادگاه خانواده در گفتگو با " مهر " :

آمار مردان متقاضي طلاق كاهش يافت

معاون دادگاه خانواده گفت : درخواست هاي طلاقي كه امسال از سوي مردان ارائه شده نسبت به سال 80 كاهش نشان مي دهد.

ليلا السادات اسدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : اما آمارمراجعات براي طلاق در سال 83 حاكي از  افزايش حضور زنان را در دادگاه هاي خانواده است.

وي گفت : اين در حالي است كه اكثر اين افراد مصر به اجراي حكم طلاق هستند و درصد كمي از آنها راضي به ادامه زندگي مي شوند.

وي گفت : تعداد محدودي از مرداني كه تقاضي  طلاق از همسر را مطرح مي كنند پس از مدت كوتاهي از تصميم خود منصرف شده و حاضر به اجراي حكم طلاق نمي شوند و زن را بلاتكليف مي گذارند .

اسدي در ادامه افزود : مرداني كه درخواست طلاق از سوي آنان مطرح مي شود در زمان مقرر جهت پرداخت مهريه به همسر از تقاضاي خود صرف نظر مي كنند .

معاون دادگاه خانواده گفت : طلاق به عنوان يك معضل اجتماعي است كه بروز آن آسيب هاي اجتماعي همچون ، كودك آزاري ، اعتياد ، سرقت ، فحشا ، بزهكاري و فرار فرزندان از خانه را درپي دارد  ، بنابر اين بايد تلاش كرد تا از طريق آموزش هاي پيش از ازدواج ، ضمن آموزش مهارتهاي زندگي به زوجين جوان ، واقع بيني و توان رويارويي با مشكلات به آنها آموخته شود تا در آينده كمتر با افزايش آمار زوجين متقاضي طلاق وكاهش سن مراجعان مواجه شويم .

