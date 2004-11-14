آمار مردان متقاضي طلاق كاهش يافت

ليلا السادات اسدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : اما آمارمراجعات براي طلاق در سال 83 حاكي از افزايش حضور زنان را در دادگاه هاي خانواده است.

وي گفت : اين در حالي است كه اكثر اين افراد مصر به اجراي حكم طلاق هستند و درصد كمي از آنها راضي به ادامه زندگي مي شوند.

وي گفت : تعداد محدودي از مرداني كه تقاضي طلاق از همسر را مطرح مي كنند پس از مدت كوتاهي از تصميم خود منصرف شده و حاضر به اجراي حكم طلاق نمي شوند و زن را بلاتكليف مي گذارند .

اسدي در ادامه افزود : مرداني كه درخواست طلاق از سوي آنان مطرح مي شود در زمان مقرر جهت پرداخت مهريه به همسر از تقاضاي خود صرف نظر مي كنند .

معاون دادگاه خانواده گفت : طلاق به عنوان يك معضل اجتماعي است كه بروز آن آسيب هاي اجتماعي همچون ، كودك آزاري ، اعتياد ، سرقت ، فحشا ، بزهكاري و فرار فرزندان از خانه را درپي دارد ، بنابر اين بايد تلاش كرد تا از طريق آموزش هاي پيش از ازدواج ، ضمن آموزش مهارتهاي زندگي به زوجين جوان ، واقع بيني و توان رويارويي با مشكلات به آنها آموخته شود تا در آينده كمتر با افزايش آمار زوجين متقاضي طلاق وكاهش سن مراجعان مواجه شويم .