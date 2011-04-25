48 کارگاه آموزش فنی و حرفه ای در لرستان به بخش خصوصی واگذار شد

حشمت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در اجرای سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی و برنامه های دولت مبنی بر کاهش تصدیگری دولت با جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها در سال گذشته تعداد 48 کارگاه و 57 حرفه به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: هدف از واگذاری این کارگاهها و حرفه های بخش خصوصی ارتقاء بهره وری و افزایش کیفیت فعالیتهای آموزشی و صرفه جویی مالی و توسعه خدمات آموزشی بوده است.

سرپرست اداره آموزش اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان خاطرنشان کرد: در همین راستا با تعداد 50 نفر بعنوان مجری در قالب مدیریت کارگاه قرار منعقد شده و مراکز آموزش فنی و حرفه ای در سطح استان بصورت 100 درصد به بخش خصوصی واگذار شده است.

موسوی خاطرنشان کرد: در سال گذشته میزان 995 هزار و 988 نفر ساعت آموزش های فنی و حرفه ای در قالب برون سپاری ارائه شده است.