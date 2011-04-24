اخبار کوتاه ورزشی از استان لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، از سوی فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران رضا جهانگیری مجد جودوکار لرستانی به اردوی تیم ملی جودو کشورمان فرا خوانده شد.

اردوی تیم ملی جودو از تاریخ 5 تا 19 اردیبهشت ماه سالجاری در تهران در سالن ورزشی جودو کبکانیان برگزار خواهد شد.

برگزاری مسابقات فوتبال دسته دوم خرم آباد

بنابر این گزارش در ادامه رقابتهای فوتبال دسته دوم شهرستان خرم آباد تیم پیام موفق شد با نتیجه 3 بر 2 حریف خود سرخپوشان را شکست دهد و تیم های سایپا و شاهین نیز به نتیجه 2 بر2 رضایت دادند.

در همین چهارچوب روز جمعه دوم اردیبهشت تیم توحید مقابل فجر به تساوی 2 بر 2 رسید و تیم المپیک 2 بر 1 بهمن را مغلوب کرد. ادامه این رقابتها روزهای پنجشنبه و جمعه همین هفته پیگیری خواهد شد.

رقابتهای فوتبال دسته دوم شهرستان خرم آباد در یک گروه 9 تیمی بصورت دوره ای برگزار می شود که در پایان هفته هفتم این رقابتها تیمهای پیام با 13 امتیاز و سرخپوشان نیز با 13 امتیاز با تفاضل گل کمتر و شاهین با 11 امتیاز در مکانهای اول تا سوم قرار دارند.

درخشش ورزشکاران معلول لرستانی در مسابقات جهانی آیواز

به گزارش خبرگزاری مهر ورزشکاران معلول لرستانی در مسابقات جهانی آیواز به یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز دست یافتند.

بنابر این گزارش در این رقابتها کامران شکری سالاری در پرتاپ نیزه با رکورد 47 متر و 53 سانتیمتر توانست 3 متر و57 سانتیمتر رکورد جهان را جابجا و مدال طلا را بدست آورد.

همچنین افشین بیرانوند در رشته پرتاپ نیزه و دیسک صاحب 2 مدال نقره شد و هادی کائیدی نیز در رشته پرتاپ وزنه به مدال برنز دست یافت.

انتصاب معاون ورزشی تربیت بدنی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، طی حکمی از سوی فرهاد نیکوخصال مدیر کل تربیت بدنی استان لرستان دکتر میرنصور بعنوان معاون ورزشی اداره کل تربیت بدنی لرستان منصوب شد.

در این حکم آمده است نظر به سوابق ارزنده و تجارب علمی وعملی جنابعالی در امر ورزش و تربیت بدنی بموجب این ابلاغ بعنوان معاون توسعه امور ورزش اداره کل تربیت بدنی لرستان منصوب می شوید.

انتخابات هیئتهای ورزشی باستانی و کبدی

بنابر این گزارش همچنین مجمع انتخابات هیئتهای ورزشی باستانی زورخانه ای و کبدی با حضور نمایندگان فدراسیونهای مربوطه به ترتیب ساعات 10 و 11 پنجم اردیبهشت ماه سالجاری در محل سالن اجتماعات اداره کل تربیت بدنی استان لرستان برگزار خواهد شد.