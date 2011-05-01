به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "روش‌شناسی استعلایی کانت" با سخنرانی دکتر کریم مجتهدی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران در روز چهار‌شنبه، 14 اردیبهشت ماه 1390، ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان ولیعصر، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره چهار برگزار خواهد شد.

گفتنی است تاکنون آثاری چون "فلسفه نقادی کانت"، "دکارت و فلسفه او"، "پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل"، "دونس اسکوتوس و کانت به روایت هیدگر"، "فلسفه و تجدد"، "نگاهی به فلسفه‌های جدید و معاصر در جهان غرب"، "درباره هگل و فلسفه او"، "افکار کانت"،‌ "آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب" و "فلسفه در آلمان" به قلم دکتر کریم مجتهدی منتشر شده است.