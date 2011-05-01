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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۹

مجتهدی از "روش‌شناسی استعلایی کانت" می‌گوید

مجتهدی از "روش‌شناسی استعلایی کانت" می‌گوید

در ادامه سلسله نشستهای گروه فلسفه غرب مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دکتر کریم مجتهدی در روز چهارشنبه، 14 اردیبهشت 1390 درباره "روش‌شناسی استعلایی کانت" سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "روش‌شناسی استعلایی کانت" با سخنرانی دکتر کریم مجتهدی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران در روز چهار‌شنبه، 14 اردیبهشت ماه 1390، ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در خیابان ولیعصر، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره چهار برگزار خواهد شد.

گفتنی است تاکنون آثاری چون "فلسفه نقادی کانت"، "دکارت و فلسفه او"، "پدیدارشناسی روح بر حسب نظر هگل"، "دونس اسکوتوس و کانت به روایت هیدگر"، "فلسفه و تجدد"، "نگاهی به فلسفه‌های جدید و معاصر در جهان غرب"، "درباره هگل و فلسفه او"، "افکار کانت"،‌ "آشنایی ایرانیان با فلسفه‌های جدید غرب" و "فلسفه در آلمان" به قلم دکتر کریم مجتهدی منتشر شده است.

کد مطلب 1296681

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