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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۷

گزارش مهر از عشق آباد /

اجلاس پنج جانبه ترانزیت و حمل و نقل آغاز به‌کار کرد

اجلاس پنج جانبه ترانزیت و حمل و نقل آغاز به‌کار کرد

اجلاس پنج جانبه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان ، ازبکستان ، قطر و عمان در زمینه همکاریهای ترانزیتی و حمل و نقل به میزبانی عشق آباد آغاز به ‌کار کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عشق آبادف صبح امروز پنجم اردیبهشت ماه دومین اجلاس 5 جانبه همکاریهای ترانزیتی و حمل و نقل به میزبانی عشق آباد آغاز به کار کرد.

این گردهمایی با حضور وزیران امور خارجه ایران، ترکمنستان، ازبکستان ، قطر و عمان به منظور توسعه همکاریهای ترانزیتی و حمل و نقل  برگزار می شود.

پیش بینی می شود در پایان برگزاری این اجلاس وزیران خارجه 5 کشور سند همکاریهای ترانزیتی 5 جانبه امضا کنند.

در همین حال، نخستین اجلاس این همکاریها آبان ماه سال گذشته با حضور وزیران امورخارجه ایران ، عمان ، ترکمنستان و ازبکستان به میزبانی تهران برگزار شده بود.

در اجلاس سال گذشته با صدور بیانیه ای این کشورها بر لزوم تسهیل هر چه بیشتر تجارت، ترانزیت و توسعه همکاریهای منطقه ای تاکید کرده بودند.

پیش بینی می شود علی اکبر صالحی  وزیرامورخارجه در حاشیه برگزاری این اجلاس با مقامات عالیرتبه کشور ترکمنستان دیدار و گفتگو کند.

کد مطلب 1296682

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