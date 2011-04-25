به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عشق آبادف صبح امروز پنجم اردیبهشت ماه دومین اجلاس 5 جانبه همکاریهای ترانزیتی و حمل و نقل به میزبانی عشق آباد آغاز به کار کرد.

این گردهمایی با حضور وزیران امور خارجه ایران، ترکمنستان، ازبکستان ، قطر و عمان به منظور توسعه همکاریهای ترانزیتی و حمل و نقل برگزار می شود.

پیش بینی می شود در پایان برگزاری این اجلاس وزیران خارجه 5 کشور سند همکاریهای ترانزیتی 5 جانبه امضا کنند.

در همین حال، نخستین اجلاس این همکاریها آبان ماه سال گذشته با حضور وزیران امورخارجه ایران ، عمان ، ترکمنستان و ازبکستان به میزبانی تهران برگزار شده بود.

در اجلاس سال گذشته با صدور بیانیه ای این کشورها بر لزوم تسهیل هر چه بیشتر تجارت، ترانزیت و توسعه همکاریهای منطقه ای تاکید کرده بودند.

پیش بینی می شود علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه در حاشیه برگزاری این اجلاس با مقامات عالیرتبه کشور ترکمنستان دیدار و گفتگو کند.