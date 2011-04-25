به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به نظریات مربوط به شناخت توسعه‌یافته، فرآیندهای شناختی نیازی ندارند که در درون عامل شناساگر قرار داشته باشند. بلکه انسانها به طور مداوم با محیط پیرامون خود درگیر می‌شوند تا ظرفیتهای ذهنی خود را بسط و گسترش دهند. بعنوان مثال آدمیان اغلب به کمک ابزارهای خارجی مانند نوت‌بوک، ساعت و تلفنهای هوشمند اتکا می‌کنند به نحوی که به جزئی از سیستم شناختی آنها تبدیل شده و آدمیان همچون ترکیبی از انسان-ابزار وجود خواهند داشت.

نظریه شناخت توسعه‌ یافته بر حوزه‌هایی چون فلسفه ذهن، علوم شناختی، زبان‌شناسی، انفورماتیک و اخلاق تأثیرات بسیاری نهاده است هرچند به نظر می‌رسد معرفت‌شناسی چندان به این موضوع نپرداخته است.

گردانندگان نشریه "اکتشافات فلسفی" در نظر دارند با گرد آوردن مقالاتی درباره نظریات مربوط به شناخت توسعه یافته و معرفت‌شناسی معاصر به طور عام و مفهوم‌سازی درباره کنش معرفتی به طور خاص شماره ویژه‌ای منتشر کنند.

عامل معرفتی و مسئولیت، توانایی شناخت، مالکیت باور، توزیع اعتبار معرفتی، منابع باور، رشد دانش، دانش غیر گزاره‌ای، تکامل و اعتبار فرآیندهای شناختی توسعه یافته و انواع کنشهای معرفتی توسعه یافته از جمله مباحث اعلام شده برای علاقمندانی اعلام شده که تمایل به ارسال مقالات خود دارند.