محمدحسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از بررسی های بسیار درباره نحوه پذیرش در دکتری تخصصی به این نتیجه رسیدیم که در مجموع دانشگاهها بیشتر دانشجویان خودشان را می پذیرفتند و در نهایت حق طبیعی افراد مراعات نمی شد. همین مسئله حساسیت رئیس جمهور و وزیر علوم را برانگیخت و گروهی مامور تهیه آیین نامه دکتری شدند.

وی افزود: جلسات زیادی برگزار و آیین نامه چندین بار اصلاح و تجدید نظر شد و در نهایت آیین نامه فعلی اعلام شد. از سوی دیگر در آیین نامه قید شده است که این شیوه جدید برای دو سال اجرا می شود علی رغم اینکه بررسی های قبلی نشان می دهد که نسبت به شیوه های قبلی شیوه بهتری است اما بازهم پس از دو سال امکان دارد بازبینی در آن صورت گیرد.

رئیس سازمان سنجش درباره نظرسنجی که از داوطلبان درباره آزمون تجمیعی میان دو وزارتخانه بهداشت و علوم انجام شود گفت: نتیجه این نظرسنجی به موقع اعلام می شود و تنها در راستای بهتر شدن آزمون بوده است.

سرورالدین اظهار داشت: من از نتیجه نظرسنجی اطلاعی ندارم اما در صورت استخراج نتایج، آن را در اختیار قرار می دهیم.

وی درباره پرسش برگزاری آزمون دکتری دو بار در سال یادآور شد: به نظر می رسد که هیچ از یک داوطلبان با این موضوع مخالف نباشند چرا که در وقت آنها صرفه جویی زیادی می شود.

رئیس سازمان سنجش درپاسخ به انتقادات داوطلبان در زمینه سئوالات تخصصی اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 90 گفت: مواد و منابع درسی ممکن است نگرانی ها، پیشنهادات و یا انتقاداتی را به همراه داشته باشد اما باید توجه داشت که این مسائل در آزمون های قبلی دانشگاهها هم وجود داشت.

وی افزود: منابع درسی و مواد درسی از سوی یک نفر بررسی نشده بود بلکه آیین نامه بارها در لحظات نهایی به دلیل نظرات متفاوت اساتید دستخوش تغییر می شد و بازبینی در آن صورت می گرفت چرا که نظر اساتید یکی نیست و بالاخره هر شیوه ای مزایا و معایبی دارد.

وی گفت: تلاش ما این است که به سمت شیوه ای برویم که معایب اش کمتر باشد البته در این میان سوء تفاهم شده که این طرح برای اولین بار در سطح کشور اجرا شده که این گونه نبوده و دانشگاه صنعتی شریف 5 سال و دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3 سال متوالی در حال پذیرش به این شیوه بوده اند.

وی یادآور شد: از سوی دیگر باید مشخص می شد که وظیفه سازمان سنجش چیست و وظیفه دانشگاهها چیست. بنابراین هنوز کاملاً این نکته جا نیافتاده است که مرحله ای که سازمان سنجش برگزار می کند شیوه GRE که مخفف Graduate Records Examination است. این یک امتحان عمومی است در سطح گروه های آموزشی و نه رشته ها.

وی افزود: سئوالی که برای گروه فنی مهندسی داده می شود باید به گونه ای باشد که همه افراد به صورت عادلانه بتوانند آن را حل کنند نه اینکه بر اساس رشته های تخصصی اعمال شود. البته این موضوع برای ما هم خیلی سخت بود و واقعاً هسته های تخصصی که سالهاست سئوال طرح می کنند نظرات متفاوتی داشتند و این مسئله را شدت می بخشید و در نهایت مصالحه شد که سئوالات در حد عمومی گروه های آزمایشی باشد.