به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی شامگاه یکشنبه به دیدار نفت تهران رفت که بازیکنان محروم بازی با استیل آذین را در ترکیب نداشت. سپهر حیدری، علیرضا نورمحمدی و اشپیتیم آرفی از بازیکنان محروم تیم فوتبال پرسپولیس بودند که امروز با حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی کنار حبیب کاشانی تماشاگر مسابقه تیمشان بودند.

* محمد دادکان بازیکن پیشین پرسپولیس و رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به همراه صادق درودگر این دیدار از نزدیک تماشا کرد و البته در مصاحبه ای با رسانه ها به انتقاد مجدد از شرایط ورزش پرداخت. مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال راه آهن نیز در جایگاه حضور داشت.

* سوکوبرت مدافع آفریقایی تیم پرسپولیس برای نخستین بار در ترکیب اصلی این تیم قرار گرفته بود به همین خاطر در زمان معرفی بازیکنان از اسکوربورد ورزشگاه تصویری از مدافع آفریقایی پرسپولیس وجود نداشت و تنها نام او در صفحه اسکوربرد نقش بست.

* بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس امروز در حالی وارد زمین شدند که همراه آنها کودکان سرطانی بودند در قسمت های مختلف ورزشگاه نیز صندوق هایی برای کمک به این بیماران قرار داده شده بود. روی پیراهن تیم نفت هم صندوق حمایت از کودکان سرطان - محک - نقش بسته بود. تیم نفت تهران این اقدام انساندوستانه را انجام داده بود.

* وحید هاشمیان مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس در زمان ورود به روی نیمکت گفتگوی بسیار صمیمانه و گرم با حسین فرکی سرمربی تیم فوتبال نفت داشت علی دایی نیز پس از ورود به زمین سریعا نزد حسین فرکی رفت واز وی رخصت گرفت.

* پیش از آغاز مسابقه مربیان تیم نفت سمت نیمکت نشینان پرسپولیس آمدند و با آنها خوش و بش کردند.

* سالهاست تیم پرسپولیس در نیمکت ضلع شمالی ورزشگاه می نشیند اما در بازی امروز نیمکت آنها عوض شد و سرخپوشان در نیمکت ضلع جنوبی حضور داشتند.

* بازیکنان تیم نفت پیش از آغاز مسابقه با پیراهن آبی مهیای حضور در میدان شدند که همین مسئله اعتراض هواداران پرسپولیس و شعارهای آنها بر علیه تیم نفت و تیم استقلال را بدنبال داشت.

* خوزه نارسیو مدافع برزیلی تیم فوتبال نفت تهران پیش از آغاز بازی سمت سرخپوشان آمد و با علی دایی و تیاگو فراگو هافبک برزیلی تیم پرسپولیس گفتگوی دوستانه داشت.

* در بازی امروز روابط بین هواداران پرسپولیس و بازیکنان و مربیان این تیم دوستانه بود و آنها بارها با شعار پرسپولیس با غیرت از سرخپوشان حمایت کردند.

* علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در بازی امروز بیشتر روی نیمکت نشسته بود و برای هدایت تیم خود کمتر به کنار خط می آمد.

* در غیایب سپهر حیدری ، مازیار زارع کاپیتان پرسپولیس شده بود و برای نخستین بار بازوبند سرگروهی این تیم را به بازو می بست.

* در جایگاه ویژه ورزشگاه کارلوس کی روش دستیارانش و عباس ترابیان سرپرست تیم ملی حضور داشتند.

* پس از آن که تیم پرسپولیس گل سوم را به ثمر رساند هواداران این تیم سرود قهرمانی سر دادند که در شرایط فعلی دستیابی به این مهم برای آنها تقریبا محال به نظر می رسد.

* حسین آشنا دروازه بان تیم فوتبال نفت تهران در آغاز نیمه دوم با حرکات نمایشی بدن خود را گرم می کرد که این حرکت او با تشویق هواداران پرسپولیس روبرو شد.

* هوارداران پرسپولیس امروز روابط خوبی با علی دایی و مسئولان این باشگاه داشتند . آنها بارها و بارها با خواندن بیانیه هایی از علی دایی و حبیب کاشانی حمایت کردند. در این بیانیه ها آمده بود "آقای حبیب کاشانی ما شما را به عنوان بهترین مدیر ایران می شناسیم"، آقای دایی ما شما را دوست داریم"، " ما هواداران پرسپولیس در دیدارهای آینده با حضور و حمایت خود تیم را همراهی می کند تا بتواند به 9 امتیاز دست یافته و جایگاهی مطلوب به دست آورد.

تماشاگران پرسپولیس با سردادن شعارهایی ضمن اعلام حمایت از دایی و کاشانی سرود پرسپولیس قهرمان اتحاد اتحاد سر می دادند.

تیم فوتبال پرپسولیس این دیدار را با نتیجه 5 بر یک از تیم نفت تهران برد اما همچنان در رده پنجم قرار دارد.