به گزارش خبرگزاری مهر، تأمل در باب فضا و مکان تجربه‌ای است که می‌تواند به نوعی منجر به خلق دوباره جهان شود چرا که این دو نقشی اساسی در برقراری ارتباط میان افراد دارند.

برگزارکنندگان همایش "فضا و مکان" با گردهم‌آوردن اساتید و صاحبنظران مختلف رشته‌هایی چون باستان‌شناسی، معماری، جغرافیای شهری، هنرهای تجسمی، فلسفه و سیاست قصد دارند به بحث درباره موضوع این همایش بپردازند.

تئوری‌پردازی و فلسفه‌ورزی درباب فضا و مکان، فضاهای زندگی معاصر، فضا به عنوان یک رویداد زمانی - فضایی، زبان و نشانه‌شناسی فضا و مکان، تنش میان حوزه‌های خصوصی و عمومی، فضاهای کاری و سلسله مراتب قدرت، قومیت و فضا و سیاست و ایدئولوژی و گفتمانهای فضا و مکان برخی موضوعات پیش بینی شده برای این همایش هستند.