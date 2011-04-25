به گزارش خبرگزاری مهر، تأمل در باب فضا و مکان تجربهای است که میتواند به نوعی منجر به خلق دوباره جهان شود چرا که این دو نقشی اساسی در برقراری ارتباط میان افراد دارند.
برگزارکنندگان همایش "فضا و مکان" با گردهمآوردن اساتید و صاحبنظران مختلف رشتههایی چون باستانشناسی، معماری، جغرافیای شهری، هنرهای تجسمی، فلسفه و سیاست قصد دارند به بحث درباره موضوع این همایش بپردازند.
تئوریپردازی و فلسفهورزی درباب فضا و مکان، فضاهای زندگی معاصر، فضا به عنوان یک رویداد زمانی - فضایی، زبان و نشانهشناسی فضا و مکان، تنش میان حوزههای خصوصی و عمومی، فضاهای کاری و سلسله مراتب قدرت، قومیت و فضا و سیاست و ایدئولوژی و گفتمانهای فضا و مکان برخی موضوعات پیش بینی شده برای این همایش هستند.
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