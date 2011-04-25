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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۳۶

همایش "فضا و مکان" برگزار می‌شود

همایش "فضا و مکان" با هدف بررسی مباحثی چون تئوری‌پردازی و فلسفه‌ورزی درباب فضا و مکان، 14 تا 16 سپتامبر 2011 (23 تا 25 شهریور) در کالج منسفیلد دانشگاه آکسفورد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تأمل در باب فضا و مکان تجربه‌ای است که می‌تواند به نوعی منجر به خلق دوباره جهان شود چرا که این دو نقشی اساسی در برقراری ارتباط میان افراد دارند.

برگزارکنندگان همایش "فضا و مکان" با گردهم‌آوردن اساتید و صاحبنظران مختلف رشته‌هایی چون باستان‌شناسی، معماری، جغرافیای شهری، هنرهای تجسمی، فلسفه و سیاست قصد دارند به بحث درباره موضوع این همایش بپردازند.

تئوری‌پردازی و فلسفه‌ورزی درباب فضا و مکان، فضاهای زندگی معاصر، فضا به عنوان یک رویداد زمانی - فضایی، زبان و نشانه‌شناسی فضا و مکان، تنش میان حوزه‌های خصوصی و عمومی، فضاهای کاری و سلسله مراتب قدرت، قومیت و فضا و سیاست و ایدئولوژی و گفتمانهای فضا و مکان برخی موضوعات پیش بینی شده برای این همایش هستند.

کد مطلب 1296689

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