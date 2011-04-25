لرستان نیازمند 57 خانه بهداشت است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، اردشیر شیخ آزادی در حاشیه بازدید استاندار لرستان از دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر از 647 خانه بهداشت مصوب در استان 633 باب دایر شده است.

وی با اشاره به پوشش 98 درصدی خانه های بهداشت در استان، ادامه داد: برای تحقق پوشش 100 درصدی خانه های بهداشت در لرستان به احداث 57 باب خانه بهداشت دیگر نیاز است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان افزود: این در حالیست که هم اکنون 25باب از این خانه های بهداشت از محل اعتبارات درآمد اختصاصی دانشگاه در دست احداث است.

شیخ آزادی یادآور شد: همچنین 20 باب خانه بهداشت دیگر نیز طی تفاهمنامه ای که با بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان منعقد شده بزودی احداث خواهند شد.

وی در ادامه سخنان خود اجرای 98 درصدی طرح موفق پزشک خانواده در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 20 هزار نفر را از دیگر موفقیت های این دانشگاه برشمرد و گفت: ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، جذب 55 پزشک متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف و تجهیز و بهره برداری از بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر از دیگر موفقیت های این دانشگاه بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان جذب 892 نفر نیروی تخصصی مورد نیاز از محل مجوز 23 هزار نفر کادر درمانی توسط ریاست محترم جمهوری،‌ ایجاد دو رشته کارشناسی ارشد پرستاری ویژه و بهداشت محیط، اخذ مجوز پذیرش دستیار تخصصی در رشته های داخلی و اطفال برای اولین بار، تدوین نقشه جامع علمی دانشگاه، کسب رتبه نخست معاونت غذا و دارو در بین دانشگاههای تیپ دو علوم پزشکی سراسر کشور از دیگر دستاوردهای این دانشگاه بوده است.

شیخ آزادی همچنین کسب رتبه دوم ارزیابی عملکرد در بین 43 دستگاه اجرایی استان و افزایش 49 درصدی درآمدهای اختصاصی دانشگاه را از توفیقات دانشگاه در سال گذشته برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با تلاش بیشتر در سال جهاد اقتصادی این دانشگاه به توفیقات بیشتری دست یابد.

استاندار لرستان نیز در این بازدید در سخنانی بیان داشت: این دانشگاه همانگونه که در سال گذشته توانست موفقیت های خوبی به دست آورد در سالجاری به عنوان سال جهاد اقتصادی نیز باید با برنامه ریزی اصولی و با چشم انداز بلند مدت و استفاده از تمام ظرفیت های موجود و توان کارشناسی دانشگاه در سایر ابعاد نیز به توفیقات بیشتری دست یابد.

حبیب الله دهمرده با تاکید بر اینکه ارتقاء دانشگاه علوم پزشکی و حضور در جمع دانشگاههای تیپ یک کشور دور از دسترس نیست، یادآور شد: تحقق این امر را در گرو تلاش و پشتکار بخهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی است.