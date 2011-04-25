سیستم سوخت مرغداریهای استان قزوین اصلاح می شود

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین تصریح کرد: برای اصلاح سیستم مصرف سوخت تسهیلات کم بهره به واحدهای مرغداری گوشتی استان قزوین پرداخت می شود.

وی افزود: این تسهیلات در راستای سیاستهای دولت به منظور حمایت از بخش کشاورزی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین افزایش راندمان تولید و بهره وری به واحدهای مرغداری گوشتی واجد شرایط داده می شود.

این مسئول یاداورشد: این طرح با همکاری اتحادیه تعاونی های مرغداران استان به عنوان مجری و سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان به عنوان ناظر اجرا می شود.

جلوخانی خاطرنشان کرد: در این طرح صاحبان واحدهای مرغداری نسبت به اصلاح تجهیزات گرمایشی، سیستم تهویه و سیستم اتوماتیک هوا دهی و بهسازی تاسیسات واحدهای خود اقدام خواهند کرد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از متقاضیان این طرح خواست برای ثبت نام به تشکل های مربوطه مراجعه کنند تا بعد از اولویت بندی نسبت به معرفی آنها به بانک کشاورزی اقدام شود.

در مرحله اول اجرای این طرح یک میلیون و600 هزار قطعه از واحدهای مرغدارای استان تحت پوشش طرح قرار خواهد گرفت.