25 هزار تن هندوانه خارج از فصل در سرباز برداشت شد

نصیر افضل زایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: از فروش این مقدار محصول درآمدی معادل 50 میلیارد ریال عاید کشاورزان و بهره برداران شده است.
وی گفت: با حمایت جهاد کشاورزی در سال 89 هزار هکتار از زمین های این منطقه زیر کشت هندوانه خارج از فصل رفته است.
وی افزود: با کاشت محصولات خارج از فصل بویژه هندوانه در سال زراعی گذشته برای دو هزار نفر دراین شهرستان شغل ایجاد شد.
مدیر جهاد کشاورزی سرباز بیان داشت: کشت زیر پلاستیک هندوانه از رشد علف های هرز جلوگیری و در کاهش مصرف آب و هزینه ها تاثیر گذار است.
وی گفت: هندوانه برداشت شده از زمین های کشاورزی سرباز علاوه بر داخل کشور به کشورهای همسایه از جمله عراق، سوریه و ترکیه نیز صادر شده است.
وی افزود: بخش مرزی پیشین از توابع سرباز اقلیم مناسبی برای کاشت محصولات خارج از فصل دارد.
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