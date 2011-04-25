به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی فلسفه تاریخ با هدف بررسی مفاهیم و مسائل علم تاریخ و رویکردهای اصلی در تاریخ‌نگاری مرسوم و ارائه دیدگاههای جدید با حضور دکتر داریوش رحمانیان، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران از 19 اردیبهشت روزهای دوشنبه، ساعت 15 تا 17 برگزار می‌شود.

"نگارش دانشگاهی" عنوان دیگر کارگاه تخصصی است که با هدف پاسخگویی به برخی نیازهای علمی و ارتقای مهارتهای عملی در خصوص نگارش مقالات علمی و آگاهی از خطاهای رایج در این متون و هم‌چنین آشنایی با تدوین صحیح رزومه، پروپوزال، پایان‌نامه و دیگر فرمتهای ضروری در کار و زندگی تحصیلی با حضور اردشیر منصوری در روزهای سه‌شنبه، ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود.

سومین کارگاه تخصصی که به همت جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد به موضوع فلسفه معاصر اختصاص دارد و قرار است طی این دوره مکاتب فلسفی قرن بیستم از جمله فلسفه تحلیلی، اگزیستانسیالیسم، هرمنوتیک و جریانهای پست‌مدرن توسط مالک شجاعی مورد بررسی قرار گیرند. این کارگاه از هفتم اردیبهشت ماه در روزهای چهارشنبه، ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود.

علاقمندان به شرکت در این کارگاهها و ثبت نام در آنها می‌توانند به دفتر جهاد دانشگاهی دانشکده ادبیات و علوم انسانی واقع در پردیس مرکزی دانشگاه تهران مراجعه کند.