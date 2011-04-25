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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

جوادی خواستار شد:

رشته های فنی حرفه ای با شرایط فرهنگی و اقتصادی پاکدشت تطبیق داشته باشد

رشته های فنی حرفه ای با شرایط فرهنگی و اقتصادی پاکدشت تطبیق داشته باشد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت گفت: اطلاع دانش آموزان پاکدشتی از رشته های مختلف مراکز فنی و حرفه ای و کار و دانش باید با توجه به بافت فرهنگی و اقتصادی شهرستان بوده و با آنها تطبیق داشته باشد.

محمدرضا جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاکدشت از برنامه های هفته مشاغل برای دانش آموزان سال اول متوسطه این منطقه خبر داد و گفت: در آستانه هفته مشاغل، دانش آموزان شهرستان پاکدشت با اجرای برنامه های مختلف، اطلاعاتی در خصوص حرفه ها و رشته های تحصیلی و مشاغل مختلف به دست می آورند.

وی افزود: همه ساله از اول اردیبهشت به مدت یک هفته، مشاوران و مدیران مدارس در پاکدشت درگیر برنامه معرفی مشاغل هستند تا در هفته مشاغل، دانش آموزان با حرفه های مختلف آشنا شوند.

این مسئول بیان داشت: برنامه ریزی و ارائه طرح و برنامه در راستای بهره وری از فرصتهای هفته مشاغل، مهم ترین وجه این مطلب است؛ لذا در مدیریت آموزش و پرورش اعضای ستاد هفته مشاغل،‌ دست به کار شده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به سیاستهای کلی نظام آموزش و پرورش کشور مبنی بر ارتقاء رشته های فنی حرفه ای و کاردانش و جذب دانش آموزان در هنرستانها، ، ‌آموزش و پرورش می تواند با تربیت نیروی انسانی ماهر در این فریضه خوش بدرخشد.

جوادی اظهار داشت: دانش آموزان می توانند جهت تحصیل و کسب مهارت صحیح و ورود سریع و آسان به بازار کار در رشد و بالندگی اقتصادی کشور نقشی مؤثر ایفا نماید.

وی ادامه داد: معرفی مشاغل و آگاهی دادن به  دانش آموزان سال اول متوسطه یکی از مهمترین وظایف مهم این ستاد و مدیران و مشاوران مدارس است، که باید سعی شود در این زمینه از تمامی امکانات درون سازمانی و برون سازمانی استفاده نمود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت خاطرنشان کرد: اگر اطلاعات دقیقی در مورد مشاغل به دانش آموزان ارائه شود، سیاست ها و رویکرد نظام آموزشی و پرورشی مبنی بر افزایش پوشش تحصیلی دانش آموزان در هنرستانهای فنی و کار و دانش محقق خواهد شد.

این مسئول تأکید کرد: همچنین باید سعی شود تا دانش آموزان،‌ اطلاع دقیق از مراکز فنی حرفه ای و کار دانش داشته باشند تا بتوانند با شناخت بهتر و بیشتر، رشته تحصیلی خود را انتخاب نموده و با توجه به صنعتی شدن جامعه، زودتر وارد بازار کار شوند.

دبیرخانه مرکزی هفته مشاغل در شهرستان پاکدشت در هنرستان فنی معلم مستقر است.

کد مطلب 1296708

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