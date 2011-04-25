التریکی در گفتگو با مهر: تمایل ملت تونس و مصر به رابطه با ایران/ صهیونیستها درپی انحراف جنبشها

"حسین التریکی" مبارز تونسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جنبشهای مردمی در منطقه علاوه بر ساقط کردن دولتهای دست نشانده غرب، موجب تحول در مبارزه با رژیم صهیونیستی شد. بویژه اینکه این رژیم با سقوط مبارک بزرگترین حامی اش را در منطقه از دست داد و از این رو اکنون احساس خطر می کند. اما برای پیش بینی وضعیت منطقه کمی زود است و باید منتظر آینده دولت مصر و تحولات دیگر کشورها بمانیم.



التریکی در عین حال در مورد فعالیت صهیونیستها برای منحرف کردن انقلابهای مردمی هشدار داد و تاکید کرد: در نخستین مصاحبه ای که پس از بازگشت به تونس انجام دادم به جوانان توصیه کردم مراقب دخالتهای خارجی و مخصوصا اقدامات صهیونیستها برای انحراف انقلاب باشند.



وی با یادآوری دوران مبارزات ضداستعماری خود در تونس افزود: در آن زمان صهیونیستها به من چک سفید امضا دادند تا علیه شان اقدامی نکرده و صحبتی نکنم و من می دانم که چنین پیشنهادی را به خیلی های دیگر هم کرده اند. این کار هم اکنون نیز صورت می گیرد، متاسفانه امروز در میان انقلابیون منطقه کسانی هستند که چنین پیشنهادهایی را پذیرفته و جنبشهای مردمی را به خطر می اندازند.



این مبارز تونسی در پاسخ به اقدام احتمالی صهیونیستها برای مقابله با خواست ملتهای انقلابی گفت: اسرائیل از زمان تاسیس تاکنون بر عوامفریبی و جلب حمایت از طریق رسانه های بین المللی متکی بوده است. از این رو برای مقابله با انقلابهای منطقه نیز تلاش خواهد کرد از رسانه ها کمک بگیرد.



وی افزود: اقدام دیگری که صهیونیستها در دستور کار قرار داده اند، اختلاف افکنی میان مسلمانان با طرح مسائلی مانند شیعه وسنی است. آنها می دانند که اتحاد مسلمانان موجب شکست قطعی شان خواهد شد و از قدرت نیروهایی مانند حزب الله می هراسند. به همین دلیل برنامه هایی را برای از هم گسستن اتحاد مسلمانان به اجرا در می آورند.



وی در مورد آینده روابط منطقه ای کشورهای مصر و تونس اظهار داشت: در حال حاضر دولتهای موقت در این دو کشور بر سر کار هستند اما با توجه به مطالبات مردمی و در پیش بودن انتخابات در این دو کشور انتظار می رود که دولتهای آینده سیاستهایی را در پیش بگیرند که دربرگیرنده خواسته های مردم انقلابی باشد.



وی با اشاره به علاقمندی ملتهای مصر و تونس به داشتن رابطه با ملت ایران، پیدایش فضای دوستانه بین ایران و مصر و بویژه اظهارات اخیر مقامات قاهره را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک شاهد روابطی صمیمی بین دو کشور باشیم.

گفتنی است "حسین التریکی از رهبران مبارزات ضداستعماری مردم تونس در سالهای دور، سابقه فعالیت ضدصهیونیستی در کشورهای آمریکای لاتین را دارد. وی که اکنون 91 ساله است بدلیل تلاشهایش جهت شناساندن چهره جنایتکار صهیونیسم جهانی مورد خشم رژیم اسرائیل است. التریکی تا کنون سه بار به اعدام محکوم شده اما به گفته خودش با وجود تلاشهای دشمنان هنوز زنده است و همچنان به مبارزاتش ادامه می دهد.