زمان بندی پروژه ها باید براساس تامین اعتبار انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان استاندار زنجان شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد عمران شهری توجه به عمران و آبادانی در استان و مرکز استان را اولویت کاری ستاد عنوان کرد و افزود: در این راستا باید مدیران، نسبت به تعهدات زمان بندی لازم را در دستور کار داشته و زمانبندی و اعتبار را با هم منطبق دهند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه جهادی در عمران شهری اتفاق می افتد لذا باید شهرداری ها نه تنها وضع موجود را ساماندهی کنند بلکه باید نسبت به پروژه ها و کارهای اصلی در عمران شهری توجه لازم را داشته باشند که آبادانی و ایجاد فضای سبز در شهرها وظیفه ذاتی شهرداری است.

استاندار زنجان تاکید کرد: در مرکز استان و شهرستان هر دستگاه اجرایی که هر نمایندگی و شعبه ای دارد باید در تحقق و توسعه عمران شهری تعامل لازم را با شهرداری های مناطق تابعه خود داشته باشند.

رئوفی نژاد یادآور شد: همه دستگاههای اجرایی نسبت به عمران شهری مسئول و دخیل هستند.

وی ادامه داد: در جاده تهم و چورزق یک مجتمع رفاهی و تفریحی احداث شود که می تواند محل خوبی برای توقف و استراحتگاه مسافران باشد.

استاندار زنجان افزود: همه پروژه های عمرانی شهرستانها باید در بازه زمانی کلنگ زنی شود و برای سوم خرداد آماده افتتاح شود.