اولين نشست خبري جشنواره فيلم پليس در مشهد

به گزارش خبر نگار خبرگزاري مهر، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي در اين نشست با اشاره به اينكه توليد نظم و امنيت از وظايف مردم است، گفت: بايد خانواده ها كمك كنند تا نظم را در همه جا برقرار كنيم.

جعفري گفت: دستگاههاي انتظامي و امنيتي براي برقراري حفظ و توليد نظم و امنيت پليس را براي ارتباط بيشتر با حوزه هنر آشنا كنند.

وي افزود: پليس براي حفظ و توليد نظم و امنيت با حوزه هنري جامعه بايد ارتباط داشته باشد و در اين راستا جشنواره فيلم پليس يكي از راهكارهاي مهم به شمار مي رود.

جعفري در ادامه يادآور شد: حوزه فيلم هاي سينمايي بلند كه بخش قابل توجهي از توليدات در خراسان اكران مي شود و حوزه فيلم هاي 110 ثانيه اي و سريالهاي تلويزيوني از ديگر حوزه هاي كاري جشنواره به شمار مي رود.

وي افزود: ميزباني 100 هنرمند كشور ، هنرمندان برگزيده و نمايش فيلمهاي آنها ميزگردهاي تخصصي پرسش و پاسخ هنرمندان از ديگر برنامه هاي اين جشنواره مي باشد.

همچنين جعفري محل اكران عمومي اين فيلم ها را سينما قدس نام برد.