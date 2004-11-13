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۲۳ آبان ۱۳۸۳، ۱۳:۲۶

اولين نشست خبري جشنواره فيلم پليس در مشهد

اولين نشست خبري جشنواره فيلم پليس در حوزه هنري سوره مشهد با سخنان مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي برگزار شد.

به گزارش خبر نگار خبرگزاري مهر، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي در اين نشست با اشاره به اينكه توليد نظم و امنيت از وظايف مردم است، گفت: بايد خانواده ها كمك كنند تا نظم را در همه جا برقرار كنيم.

 جعفري گفت: دستگاههاي انتظامي و امنيتي براي برقراري حفظ و توليد نظم و امنيت پليس را براي ارتباط بيشتر با حوزه هنر آشنا كنند.

وي افزود: پليس براي حفظ و توليد نظم و امنيت با حوزه هنري جامعه بايد ارتباط داشته باشد و در اين راستا جشنواره فيلم پليس يكي از راهكارهاي مهم به شمار مي رود.

جعفري در ادامه يادآور شد: حوزه فيلم هاي سينمايي بلند كه بخش قابل توجهي از توليدات در خراسان اكران مي شود و حوزه فيلم هاي 110 ثانيه اي و سريالهاي تلويزيوني از ديگر حوزه هاي كاري جشنواره به شمار مي رود.

وي افزود: ميزباني 100 هنرمند  كشور ، هنرمندان برگزيده و نمايش فيلمهاي آنها ميزگردهاي تخصصي پرسش و پاسخ هنرمندان از ديگر برنامه هاي اين جشنواره مي باشد.

همچنين جعفري محل اكران عمومي اين فيلم ها را سينما قدس نام برد.

 

 

کد مطلب 129672

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