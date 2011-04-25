نرم افزار چند رسانه ای جهاد اقتصادی در تبلیغات اسلامی ساری تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قنبری افزود: این نرم افزار در راستای منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جهاد اقتصادی تولید شد.

وی افزود: این نرم افزار حاوی متون کامل کتب شهید مطهری در باب اقتصاد متون مقالات اقتصادی راهکارهای رسیدن به جهاد اقتصادی و موضوعات چند رسانه ای است.

قنبری تصریح کرد: این موسسه در راستای تقویت و نشر تولیدات فرهنگی چند رسانه ای فاخر برای نخستین بار در کشور توانسته نسبت به تولید نرم افزار چند رسانه ای عرشیان که به شرح احوال 14 تن از علما و عرفای دینی حوزه و دانشگاه اقدام نماید و نرم افزارهای امیر بیان یک و دو رایحه حضور، بسته فرهنگی تحفه الهی، رایحه ولایت، واقعه سرخ، بصیرت جوان و ولایت از تولیدات اخیرا این کانون بوده است.

کارشناس تشکلهای دینی ساری، با اشاره به تولیدات این موسسه در حوزه نرم افزارهای چند رسانه ای علوم و اسلامی و فرهنگی در کشور افزود: تاکنون بیش از ۴۵ عنوان نرم افزار چند رسانه ای در باب شهید سید مجتبی علمدار، شهید مطهری، شهید بهشتی، امام خمینی، نماز، محرم، قدسیان و موارد دیگر تولید شده است.

مرکز فرهنگی تبلیغی افلاک ساری با مجوز رسمی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران از موسسات فرهنگی برتر در حوزه تولیدات نرم افزارهای دینی و اسلامی است. این موسسه همچنین مقام نخست تولید نرم افزار علوم اسلامی کشور را در مسابقات قرآن و عترت کشور در سال 86 کسب کرده است.

تهیه و تولید تمثال شهدا بر روی تی شرت

کانون فرهنگی و تبلیغی افلاک اداره تبلیغات اسلامی ساری، برای اولین بار اقدام به تهیه و تولید تی شرت با تمثال شهدا در سطح شمال کشور کرده است از طرح های تمثال شهدای مازندران می توان به تمثال شهدایی نظیر حاج حسین بصیر، شهید طوسی، شهید سید مجتبی علمدار، شهید سید علی دوامی، شهید مهرزادی نام برد.

کانون فرهنگی افلاک اداره تبلیغات اسلامی ساری از سال 89 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و تاکنون منشاء خدمات برجسته در تولید نرم افزار و محصولات فرهنگی در سطح استان بود.

مراسم صبح شعر در ساری برگزار می شود

علی اکبر صفری، رئیس کانون مداحان و شاعران مذهبی ساری از اجرای مراسم صبح شعر طراوت باران در ایام فاطمیه در شهرستان ساری خبر داد.

وی افزود: به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا(س) مراسم صبح شعر طراوت باران از سوی کانون مداحان و شاعران مذهبی ساری با حضور شعرای مذهی و آئینی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این مراسم معنوی که در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی ساری برگزار خواهد شد تعداد هفت نفر از شعرای برجسته شهرستان ساری با قرائت شعر ،مراسم سوگواری و عزاداری حضرت زهرا(س) را اقامه خواهند کرد.

ساری بیش از 581 مداح و شاعر مذهبی دارد که در بیشتر مناسبتهای دینی و مذهبی فعال هستند.

توزیع ماهنامه پیام محراب در ساری

دهمین شماره ماهنامه پیام محراب ویژه ماه اردیبشهت ماه ، بین روحانیون و مبلغین اداره تبلیغات اسلامی ساری توزیع شد.

حجت الاسلام حسین زارع، معاون اداره تبلیغات اسلامی ساری گفت: ماهنامه پیام محراب مجموعه ایی از احادیث و روایات و پرسش و پاسخ احکام است و دهمین شماره این ماهنامه که بمناسبت جمادی الاول و جمادی الاخر تهیه و چاپ شده، اختصاص به زندگانی و سیره حضرت زهرا(س) دارد.

با توجه به استقبال روحانیون از این ماهنامه، تعداد ماهنامه های ارسالی به اداره تبلیغات اسلامی ساری بسیار ناچیز است.