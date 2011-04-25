اروپایی ها فقط مدعی رعایت حقوق بشر هستند/ نقض حقوق مسلمانان در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فرانسه زبان "اورینت لژور" (L’orient, le jour) مسئله واقعی در مورد روبنده و یا هر نوع حجاب دیگر این است که همه افراد باید آزاد باشند و به انتخاب خود پوشش را استفاده کنند و هیچ کسی حق ندارد در مورد چنین امری اعمال فشار نماید.

تحلیلگر این روزنامه چاپ لبنان با اشاره به ممنوعیت اخیر روبنده در فرانسه نوشت: در جایی که هزاران زن ترجیح می دهند صورت های خود را بپوشانند و هزاران زن دیگر هم که صورت خود را نمی پوشانند، دوست دارند به عنوان یک زن مسلمان شناخته شوند، متاسفانه رییس جمهور فرانسه می خواهد آنان را از مسلمان بودن خود بازدارد و بدتر اینکه در نظر غربی ها، زنی که خود را می پوشاند زندانی است و منطقا باید از این زندان رهایی یابد.

یک صورت پوشیده برای هر نوع رابطه برقرار کردن یک بازدارنده است و شاید به همین دلیل است که چنین امری تا این حد برای غیرمسلمانان غربی غیر قابل تحمل است. خیلی ها شخصیت یک فرد را فقط در صورت وی می یابند؛ به هر حال زنی که صورت خود را می پوشاند، مطمئنا از جنبه های مختلف آن آگاه است. ولی درنهایت ترجیح داده پوشش خود را حفظ نماید. همه ما مسلمانان می دانیم، یک زن مسلمان با این امر تلاش می کند از حریم خصوصی خود محافظت نماید.

"عظمی صدیقی" نویسنده این مقاله در بخش دیگری آورده است: البته در برخی موارد هم مردان خانواده از این زنان می خواهند که روبنده داشته باشند اما حتی در این مورد هم حجاب زنان نشان دهنده اعتقاد کلی خانواده است. پس به هر حال افراد و خانواده آنها آزاد هستند که شعائر دین خود را آن طور که می خواهند، حفظ کنند و سارکوزی با ممنوع کردن روبنده حق مسلم افراد برای آزادی را نقض کرده است.

غربی ها فقط به ظاهر توجه دارند و ظاهر روبنده را نیز معیار دیگری برای زندانی شدن زن می دانند و مدعی هستند که به طور واقعی نمی دانند چرا زنان از چنین پوششی استفاده می کنند. آنان ارزش های مذهبی نهفته در موضوع حجاب را نادیده می گیرند و نمی خواهند آزادی مذاهب دیگر برای عمل به مسائل مذهبی شان را به رسمیت بشناسند.

مشکل دیگر غربی ها هم این است که از آنجایی که به طور کلی جامعه ای مردسالار را برای خود تشکیل داده اند و و عموما در جوامع آنها مردان بیشتراز زنان دیده می شوند، همه چیز به نفع مردها پیش می رود و به همین ترتیب زنانی با صورت های باز بیشتر مورد توجه قرار می گیرند تا زنانی با صورت های پوشیده.

دیدگاه غربی ها مبتنی بر این است که زنان فقط بدون حجاب می توانند از آزادی و استقلال خود لذت ببرند و به اموری همچون رانندگی بپردازند. البته نگارنده اعتقاد دارد غربی ها چنین امری را فقط وانمود می کنند زیرا کشورهای مسلمان زیادی وجود دارد که زنان با وجود حفظ حجاب خود در جامعه از آزادی های زیادی برخوردار هستند.

افکار عمومی باید از نیکلا سارکوزی بخواهد که منصف باشد و به مسلمانان اجازه دهد که پوشش خود را استفاده کنند و به شعائر دینی خود عمل کنند. سارکوزی گمان می کند فرانسه کشور خودش است و می تواند هر آنچه می خواهد انجام دهد. اما چنین نیست همه ادیان و مذاهب حق دارند در فضایی آزاد به انجام اعمال دینی خود بپردازند و جلوگیری از چنین امری، نقض حقوق بشر است. اما متاسفانه سارکوزی شرایطی ایجاد کرده است که مسلمانان فقط اعتراض می کنند و صدایشان به جایی نمی رسد.

لازم به ذکر است که فرانسه علیرغم داشتن بیشترین جمعیت مسلمان اروپا از چند روز پیش ممنوعیت استفاده از روبنده را الزامی کرده است. نیکلا سارکوزی در حالی چنین امری را الزامی کرده که اعتراض های زیادی از سوی مسلمانان به ممنوعیت حجاب شده است.

متاسفانه چندین کشور دیگر اروپایی نیز علیرغم ادعاهای خود مبنی بر رعایت حقوق بشر اعلام کرده اند که به زودی روبنده را ممنوع خواهند کرد.