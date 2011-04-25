بابل رتبه نخست کمک های مردمی طرح ایتام مازندران را کسب کرد

سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 23 نفر یتیم در شهرستان بابل تحت حمایت این نهاد بوده که بالاترین رقم نسبت به شهرهای دیگر مازندران است.

وی خاطر نشان کرد: دو هزار و 300 حامـــی در این شهرستان از این افراد یتیم حمایت که در اسفند سال گذشته 940 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی کرده اند.

حسینی افزود: در جشن نیکوکاری 840 میلیون ریال توسط مردم خیر و نوعدوست این شهرستان، کمک های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بابل اعلام کرد: هزار و 23 نفر یتیم در شهرستان بابل تحت حمایت این نهاد بوده که بالاترین رقم نسبت به شهرهای دیگر مازندران است.

وی افزود: در جشن نیکوکاری امسال، 840 میلیون ریال توسط مردم خیر و نوعدوست این شهرستان کمک های نقدی وغیر نقدی جمع آوری شده است.

