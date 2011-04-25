  1. استانها
  2. مازندران
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۰

بابل رتبه نخست کمک های مردمی طرح ایتام مازندران را کسب کرد

بابل رتبه نخست کمک های مردمی طرح ایتام مازندران را کسب کرد

ساری - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) بابل گفت: این شهرستان رتبه نخست، کمک های مردمی طرح اکرام ایتام را در استان کسب کرد.

سید حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هزار و 23 نفر یتیم  در شهرستان بابل  تحت حمایت این نهاد بوده که بالاترین رقم  نسبت به شهرهای  دیگر مازندران است.

وی خاطر نشان کرد: دو هزار و 300 حامـــی در این شهرستان  از این افراد یتیم حمایت که در اسفند سال گذشته 940 میلیون ریال کمک نقدی و غیر نقدی کرده اند.

حسینی افزود: در جشن نیکوکاری 840 میلیون ریال توسط مردم خیر و نوعدوست این شهرستان، کمک های نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده است.

 سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بابل اعلام کرد: هزار و 23 نفر یتیم در شهرستان بابل تحت حمایت این نهاد بوده که بالاترین رقم  نسبت به شهرهای  دیگر مازندران است.

وی افزود: در جشن نیکوکاری امسال، 840 میلیون ریال توسط مردم خیر و نوعدوست این شهرستان کمک های نقدی وغیر نقدی جمع آوری شده است.
 

کد مطلب 1296727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها