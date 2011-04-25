ساخت و سازهای ورزشی در گلوگاه دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در گلوگاه، سمیع الله مظفری شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از نام آوران ورزش و هیئت های ورزشی شهرستان اظهار داشت: خوشبختانه شهرستان گلوگاه در سهم برای زیر ساختهای ورزشی در دولت نهم و دهم دارای جهش مناسبی نسبت به عملکردهای دولتهای قبل است.

وی خاطر نشان کرد: زیر ساخت های ورزشی و احداث دهکده المپیک در سفر سوم ریاست جمهوری و دولت به مازندران اتفاق افتاد و بازیهای آبی متعلق به گلوگاه و بازیهای خشکی به جویبار بوده است.

وی یادآور شد: خوشبختانه خانه کشتی در گلوگاه کلنگ زنی شد و با ایجاد امکانات رفاهی مناسب در گلوگاه برآنیم تا همه به گلوگاهی بودن خود افتخار کنند.

فرماندار گلوگاه اظهارداشت: به زودی حوزه علمیه گلوگاه راه اندازی می شود و در این راستا با تقویت اعتقادات مردم، در جهت تقویت امورات دیگرچاره اندیشی می شود.

مظفری خاطر نشان کرد: باید برای دارا بودن جامعه ای قوی، اعتقادات را قوی و محکم کرد و باید اعتقادات قوی باشد تا قهرمانی پرورش یابد که الگوی وی امام علی(ع) باشد.

در این مراسم از ورزشکاران و نام آوران ورزش، هیئت های موفق ورزشی، خانواده های شهدا، پیشکسوتان ورزش گلوگاه تجلیل شد.