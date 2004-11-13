برگزاري كلاس بوكس براي مربيان شهرستاني

به گزارش خبرنگار" مهر" كلاس فوق با حضور30 مربي بوكس شهرستاني وطي يك هفته به صورت متمركزتحت نظر مربيان تراز اول كشوربرگزارخواهد شد. حسين نهرودي آمورش فني مريبان بوكس را برعهده دارد، دكتر رسولي، تغذيه وروانشناسي را تدريس مي كند، انصاري كارآموزش بدنسازي را عهده داراست وفتح الهي به آموزش داوري مي پردازد.

شايان ذكراست: فدراسيون بوكس پيش ازاين تصميم داشت ازطريق لوحهاي فشرده به آموزش ازراه دورمربيان شهرستاني بپردازد، اما ظاهرا اين طرح عملي نشده است.