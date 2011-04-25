دانشگاه پیراپزشکی در نهاوند راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید محمد مهدی هزاوه‌ای اظهار داشت: دانشکده بهداشت و پرستاری نیز در شهرستان اسدآباد راه اندازی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای راه‌اندازی و تشکیل کلاس این دو دانشکده در حال انجام است.

هزاوه ای ادامه داد: سطح این دانشگاه در مقایسه با دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک کشور فاصله چندانی ندارد.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی همدان با ارتقا برخی شاخص‌ها از جمله توسعه تحصیلات تکمیلی در حد دانشگاه‌های تیپ یک کشور است.

هزاوه‌ای با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی کرمان با داشتن 350 عضو هیئت علمی در بین دانشگاه‌های تیپ یک قرار دارد، اظهار داشت: این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی همدان با داشتن 331 عضو هیئت علمی از دانشگاه‌های تیپ یک محسوب نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی همدان در توسعه تحصیلات تکمیلی با راه‌اندازی 10 رشته تخصصی دندانپزشکی، 11 رشته تخصصی در پزشکی، پنج دوره تحصیلات تکمیلی PHD و 14 رشته مختلف مقطع کارشناسی ارشد و امکانات آموزشی در حد دانشگاه‌های تیپ یک است.

دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه برتر غرب کشور می شود

هزاوه‌ای تبدیل دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان دانشگاه برتر غرب کشور را از اهداف این دانشگاه دانست و گفت: با برنامه‌ریزی مناسب در خصوص ارتقا کیفی و کمی بخش‌های آموزشی و داشتن نیروهای ارزشمند به این هدف می رسیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان اضافه کرد: در حال حاضر سه هزار و 125 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که این تعداد با افزایش رشته‌های کارشناسی پیوسته در بخش‌های مختلف به سه هزار و 500 نفر خواهد رسید.

سیدمحمد مهدی هزاوه‌ای با اشاره به قرار گرفتن در هفته آموزش خاطرنشان کرد: شناخت فرآیندهای مثبت و ارزشمند در راستای ترقی و تعالی دانشگاه در بخش آموزش و قدردرانی از مقام علم و دانش استاد در این هفته صورت می گیرد.

هزاوه‌ای با بیان اینکه فراگیری علم بسیار ارزشمند است، یادآور شد: باید در بخش آموزش اثربخشی آنرا ارزش گذاری کرد چرا که این امر تحول و ترقی در بخشهای مختلف آموزش را به همراه دارد.

17 هزار پزشک و پیراپزشک تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی همدان هستند

هزاوه‌ای با اشاره به بروز بودن اطلاعات پزشکان استان همدان، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی استان همدان 16 هزار و 827 نفر را در بخش‌های مختلف پزشکان و پیراپزشکان در راستای آموزش مداوم تحت پوشش دارد.

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با بیان اینکه فعالیت اصلی این مرکز ارتقا کیفیت آموزش و ارزشیابی دانشجویان واساتید است، گفت: 13 کمیته در زمینه‌های مختلف آموزشی، ارزشیابی اساتید و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و نظرسنجی از دانشجویان در این مرکز فعالیت دارند.

نصرالله پزشکی اضافه کرد: سطح کیفی دانسته‌های دانشجویان دندانپزشکی همدان نسبت به بسیاری دانشگاه‌های تیپ یک بالاتر است.

وی افزایش کیفیت آموزش برای تربیت نیروهای انسانی ماهر را مهم دانست و اظهار داشت: آموزشهای مداوم و بروز کردن اطلاعات پزشکان ضروری است که دانشگاه علوم پزشکی همدان در این زمینه فعال بوده است.