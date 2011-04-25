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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۲

همایش فرصت های تجاری عراق در مازندران برگزار می شود

همایش فرصت های تجاری عراق در مازندران برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی بازرگانی مازندران گفت: همایش فرصت های تجاری عراق در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلچوب افزود: همایش معرفی فرصت های تجاری عراق، اردیبهشت ماه سال 90 در مازندران برگزار خواهد شد.

وی، در نخستین جلسه میز عراق بیان داشت: این همایش با حضور مسئولان ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و مهمانانی از فعالان اقتصادی کردستان عراق، تجارو بازرگانان مازندرانی فعال در آن منطقه با هدف گسترش مناسبات اقتصادی و بهره مندی تجار و بازرگانان دو طرف از فرصتهای موجود برگزار خواهد شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی مازندران افزود: توسعه روابط تجاری عراق  به عنوان شریک شماره یک  تجاری مازندران، در اولویت برنامه های سال 90 کارگروه توسعه صادرات استان قرار دارد.

گلچوب گفت: در این راستا به  اعزام یک هیئت اقتصادی قوی به عراق در تابستان، برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان در سلیمانیه در سه ماهه سوم سال جاری  و پذیرش هیئتی متشکل از فعالان اقتصادی عراق را از جمله مهم ترین برنامه های مصوب میز تخصصی عراق بیان کرد.
 

کد مطلب 1296734

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