همایش فرصت های تجاری عراق در مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلچوب افزود: همایش معرفی فرصت های تجاری عراق، اردیبهشت ماه سال 90 در مازندران برگزار خواهد شد.

وی، در نخستین جلسه میز عراق بیان داشت: این همایش با حضور مسئولان ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و مهمانانی از فعالان اقتصادی کردستان عراق، تجارو بازرگانان مازندرانی فعال در آن منطقه با هدف گسترش مناسبات اقتصادی و بهره مندی تجار و بازرگانان دو طرف از فرصتهای موجود برگزار خواهد شد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی مازندران افزود: توسعه روابط تجاری عراق به عنوان شریک شماره یک تجاری مازندران، در اولویت برنامه های سال 90 کارگروه توسعه صادرات استان قرار دارد.

گلچوب گفت: در این راستا به اعزام یک هیئت اقتصادی قوی به عراق در تابستان، برگزاری نمایشگاه توانمندی های استان در سلیمانیه در سه ماهه سوم سال جاری و پذیرش هیئتی متشکل از فعالان اقتصادی عراق را از جمله مهم ترین برنامه های مصوب میز تخصصی عراق بیان کرد.

