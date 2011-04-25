محمد حمزهزاده مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مجمع ناشران انقلاب اسلامی امسال در نمایشگاه کتاب تهران غرفه خواهد داشت وغرفهاش در کنار غرفه کتابخانه ملی خواهد بود.
وی افزود: برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع مسائل نشر، توزیع اقلام اطلاعرسانی و بولتنهای معرفی مجمع، پذیرش تقاضای عضویت و دعوت از کارشناسان، نویسندگان، محققان و ناشران برای حضور در غرفه مجمع از برنامههایی است که در نمایشگاه قصد داریم انجام دهیم.
حمزهزاده گفت: انتشار نشریه روزانه "منا" نیز از مهمترین برنامههای ما در نمایشگاه است. غرفه مجمع ناشران در نمایشگاه کتابی عرضه نخواهد کرد و بیشتر به بهرهبرداری نرمافزاری، فعالیتهای کارشناسی و عضوگیری خواهد پرداخت.
مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی ادامه داد: اعضای مجمع ناشران انقلاب اسلامی کتابها و آثارشان را در غرفههای خود به نمایش خواهند گذاشت و از طریق نصب پوسترها و کاتالوگهای مختلف که در غرفه مجمع، پخش میشود معرفی خواهند شد. ناشران عضو نیز برای معرفی آثارشان از عواملی چون کاتالوگ، بولتن و بروشورهای مستقل استفاده خواهند کرد.
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