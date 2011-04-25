والیبال کاله مازندران سایپا البرز را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، دیدار این دو تیم پرطرفدار لیگ برتری والیبال کشور شامگاه یکشنبه در سالن ورزشی پیامبر اعظم(ص) آمل برگزار و طی آن تیم کاله با نتیجه سه بر صفر میهمان خود را مغلوب کرد تا انتقام شکست بازی نخست را برابر این تیم گرفت.

نماینده مازندران دراین دیدار در سه ست متوالی و با امتیازهای مشابه ( 25 بر21 )، ( 25 بر19) و( 25 بر23 ) برابرسایپا البرز صاحب برتری شد.

تیم کاله مازندران در دیدار رفت در کرج با نتیجه سه بر یک به این تیم باخته بود.

حضور خولیو ولاسکو، در سالن ورزشی پیامبراعظم آمل هم بر انگیزه های بازیکنان دو تیم افزوده بود.

با برتری تیم کاله دراین دیدار حساس خانگی، سرنوشت صعود دو تیم به دیدار پایانی این مسابقات به بازی سوم کشیده شد که روز چهارشنبه هفته جاری در کرج برگزار می شود.

حدود سه هزار تماشاچی پرشور آملی با تشویقهای بی امان خود سهم به سزایی در پیروزی خانگی تیم کاله مازندران، برابر سایپا داشتند.

محمد حسین شفقی، به عنوان داور اول و مسعود ذوقی به عنوان داور دوم به همراه وحید یگانه مجد، نماینده و ناظر فدراسیون کار قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

تیم کاله به عنوان تنها نماینده مازندران در مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشورحضور دارد.