درآمدزایی 57 میلیارد تومانی بهداشت و درمان مازندران در سال 89

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی ناصحی شامگاه یکشنبه در دیدار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با نماینده ولی فقیه در استان افزود: تا پایان سال 89 در مراکز بهداشتی و درمانی مازندران با رعایت حال افراد بی بضاعت و کم بضاعت،57 میلیارد توماندرآمد زایی شد.

وی با اشاره به تاسیس و راه اندازی سه مرکز اورژانس، سال 89 در مرکز استان، یادآور شد: همت خیران در سال گذشته ستودنی بود که از این محل 22 میلیارد تومان در حوزه سلامت کمک کردند.

نماینده ولی فقیه در مازندران نیز از پاسخگوی جامعه پزشکی به مشکلات مردمی ابراز خرسندی کرد و افزود: مقوله سلامت از مسائل مهم کشورها و دنیا است.

وی اظهار داشت: سلامت انسان ها مورد نظر تمام مسئولان و متولیان کشورها است و بر این اساس دین مبین اسلام به مسئله سلامت و حفظ آن بسیار اهمیت داده است.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به اینکه از نظر اسلام پیشگیری بر درمان ارجح است یادآور شد : پیشگیری اسلام بیش از درمان آن است.

وی خاطرنشان کرد: تا حد توان در کشور به مشکلات و مسائل پزشکی پاسخ داده می شود و از سایر کشورها هم برای معالجه به ایران مراجعه می کنند.

طبرسی خطاب به سمئولان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: در سال جهاد اقتصادی، بیشترین خدمت را با بهترین کیفیت به مردم ارائه کنید.