97درصد مردم مازندران از خدمات اورژانس رضایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ اکبری شامگاه یکشنبه در دیدار مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان با نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: اورژانس مازندران دارای 480 پرسنل است که از این تعداد 420 نفر از پرسنل گروه عملیاتی هستند.

وی با اشاره به فعالیت 71 مرکز اورژانس در مازندران افزود: 31 پایگاه شهری، 40 پایگاه جاده ای و یک پایگاه هوایی اورژانس در استان فعال هستند.

اکبری، با بیان اینکه راه اندازی اورژانس هوایی، 12 میلیارد تومان اعتبار به خود اختصاص داد تصریح کرد: نگهداری این پایگاه ماهانه 10 میلیون تومان برای دانشگاه هزینه دارد.

وی، با اشاره به اینکه در سال 89 حدود 61 هزار ماموریت در سراسر استان توسط پرسنل اورژانس انجام شد گفت: روزانه حدود 150 تا 200 و گاهی تا 250 ماموریت در اورژانس انجام می شود.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه در سال 88 بالغ بر 46 هزار ماموریت توسط اورژانس انجام شد افزود: تعداد ماموریت های اورژانس در سال 89 با افزایش 23 درصدی روبه رو بوده است.

وی با اشاره به اینکه روزانه به طور متوسط دو هزار و 500 تا دو هزار و 700 تماس تلفنی با مراکز اورژانس گرفته می شود، اظهار داشت: بین شش تا 10 درصد تماس های تلفنی منجر به علمیات شده و اغلب با مشاوره برطرف می شود اما گاهی بعضی تماس ها هم صرفا ایجاد مزاحمت برای اورژانس هستند.

اکبری، با بیان اینکه میزان ماموریت های اورژانس در نوروز 90 با 11 درصد افزایش روبه روبود تصریح کرد: 23درصد آمار فوتی کاهش داشت که نشان دهنده افزایش سح فرهنگ ترافیکی در بین مردم است.

وی، با اشاره به اینکه بیشترین ماموریت اورژانس در جاده کندوان با 230 ماموریت بود یادآور شد: طی این نظرسنجی 80.3 درصد مردم از اورژانس رصایت داشته و 16 درصد هم رضایت نسبی دارند.

اکبری با بیان اینکه سه درصد مردم از اورژانس رضایت نداشتند افزود: این نارضایتی هم به دلیل ترافیک و شلوغی شهر است.