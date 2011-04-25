کادر فنی تیم ملی والیبال با مربی ایرانی تشکیل می شود

خولیو ولاسکو شامگاه یکشنبه که برای تماشای بازی تیم های کاله مازندران و سایپا البرز به آمل سفرکرده بود به مهر گفت: هنوز تصمیم نهایی برای انتخاب فرد مورد نظر گرفته نشده اما به طور حتم یک مربی ایرانی در کادر فنی جدید تیم ملی حضور خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر تیم ملی با بازیکنانی که بازیهای تیمهای آنان در لیگ برتر پایان یافته به نخستین مرحله اردوی تیم ملی در تهران دعوت شدند و تا حضور سایر بازیکنان لیگ برتر، دراردو حضور خواهند داشت.

سرمربی جدید تیم ملی والیبال ایران در خصوص بازیهای لیگ برتر ایران اشاره کرد و ادامه داد: چند مسابقه ای از لیگ برتر را که از نزدیک مشاهده کرده، سطح مسابقات بالا و بازیکنان مستعدی در تیم های لیگ ایران حضور داشتند.

ولاسکو، با بیان اینکه لیگ ایران دارای لیگ منظم و قوی است به قابلیت های والیبالیست های ایرانی در تیم های لیگ اشاره کرد و گفت: کیفیت بازیهای والیبالیست های ایران خوب و امیدوارکننده است و نشان می دهد والیبال ایران در دهه کنونی رشد قابل قبولی داشته است.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل مهمی که سرمربی گری تیم ملی ایران را پذیرفتم، رشد خوب و سریع والیبال در ایران وپیگیر بازیهای تیم ملی در مسابقات مختلف بودم.

سرمربی تیم والیبال ایران، از بازی تیم کاله مازندران به خصوص در ست سوم مسابقه برابر سایپا البرز که باعث برتری این تیم شد، ابراز رضایت کرد.

هواداران پرشور آملی در سالن ورزشی پیامبراعظم(ص) آمل به محض ورود خولیو ولاسکو سرمربی تیم والیبال ایران به شدت وی را تشویق کردند.

تیم کاله مازندران شامگاه یکشنبه در دومین دیدار مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه کشور، تیم سایپا البرز را با نتیجه سنگین سه برصفر شکست داد.