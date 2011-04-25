60 درصد از مراجعان بهزیستی چابهار را بیماران روانی تشکیل می دهند

فریبا نویدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: این شهرستان با داشتن 350 بیمار روانی مزمن دارای پرونده، که 270 نفر آنها نیز مرد هستند به یک مرکز نگهداری بیماران روانی نیاز دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه تنها مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان قرار دارد و گنجایش جذب همه بیماران روانی در استان را ندارد، در تلاشیم یک مرکز برای نگهداری این گونه بیماران در شهر چابهار ایجاد شود.

وی افزود: شهردار چابهار برای ساخت این مرکز، قول واگذاری سه هزار مترمربع زمین را داده که امید است با جذب مشارکت ها و کمکهای خیرین به زودی عملیات ساختمانی این مرکز در چابهار آغاز شود.

رئیس اداره بهزیستی چابهار بیان داشت: شش هزار و 500 نفر تحت پوشش این اداره هستند.