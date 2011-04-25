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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

60 درصد از مراجعان بهزیستی چابهار را بیماران روانی تشکیل می دهند

60 درصد از مراجعان بهزیستی چابهار را بیماران روانی تشکیل می دهند

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره بهزیستی چابهار گفت: حدود 60 درصد از مراجعان به بهزیستی چابهار را خانواده های بیماران روانی تشکیل می دهند که برای نگهداری بیماران خود از بهزیستی درخواست کمک می کنند.

فریبا نویدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: این شهرستان با داشتن 350 بیمار روانی مزمن دارای پرونده، که 270 نفر آنها نیز مرد هستند به یک مرکز نگهداری بیماران روانی نیاز دارد.

وی گفت: با توجه به اینکه تنها مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان قرار دارد و گنجایش جذب همه بیماران روانی در استان را ندارد، در تلاشیم یک مرکز برای نگهداری این گونه بیماران در شهر چابهار ایجاد شود.

وی افزود: شهردار چابهار برای ساخت این مرکز، قول واگذاری سه هزار مترمربع زمین را داده که امید است با جذب مشارکت ها و کمکهای خیرین به زودی عملیات ساختمانی این مرکز در چابهار آغاز شود.

رئیس اداره بهزیستی چابهار بیان داشت: شش هزار و 500 نفر تحت پوشش این اداره هستند.

کد مطلب 1296752

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