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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

آزاد:

طرحهای صنعتی و تولیدی سیستان و بلوچستان شتاب می گیرد

طرحهای صنعتی و تولیدی سیستان و بلوچستان شتاب می گیرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: در پی سفر سوم هیئت دولت به استان و تاکید رئیس جمهور و تصویب طرح های بزرگ عمرانی و خدماتی از این پس طرح های صنعتی، تولیدی و اشتغالزایی در شهرستان های سیستان و بلوچستان شتاب بیشتری می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد عصر یکشنبه در نخستین جلسه آمایش صنعت و معدن که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی دست اندرکار در استانداری برگزار شد، با تصویب 39 طرح صنعتی، معدنی و تولیدی با 137میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرستانهای مختلف استان موافقت کرد.

وی اظهار داشت: با ایجاد واحد های یاد شده، بیش از یک هزار و 13 نفر مشغول بکار می شوند.

وی سهم سیستان و بلوچستان از تسهیلات آمایش صنعت و معدن کشور را شش هزار و 600 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: تاکنون 85 طرح با اعتباری معادل چهار هزار و 150 میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به بانک صنعت و معدن ارسال شده است.

در این جلسه همچنین شش طرح سرمایه در گردش با یک میلیارد و 250 میلیون تومان نیز به تصویب رسید.

کد مطلب 1296754

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