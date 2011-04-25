330 میلیارد ریال برای ساخت بزرگراه زابل - زاهدان هزینه شد

ناصر غفاری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: مهمترین اولویت سال جاری این اداره اتمام عملیات اجرایی بزرگراه های حوزه استحفاظی بویژه بزرگراه زابل - زاهدان است.

وی گفت: از برنامه های دیگر اداره راه ترابری زابل در سال 90، رفع نقاط پر حادثه و بهسازی و روکش راه های روستایی بالای 50 خانوار است.

وی افزود: سال گذشته 20 نقطه پر حادثه در حوزه استحفاظی راه و ترابری زابل اصلاح و امسال نیز اصلاح 15 نقطه دیگر در دستور کار قرار دارد که از این تعداد سه نقطه پر حادثه در راه های اصلی و بقیه در محورهای روستایی است.

سرپرست اداره راه و ترابری زابل با بیان اینکه در زمینه راه های روستایی اقدامات خوبی در این محورها انجام شده است، بیان داشت: از جمله مهم ترین خواسته های مردم زابل از اداره راه و ترابری این شهرستان اجرای طرح روکش آسفالت در 200 کیلومتر از محورهای روستایی و فرعی است که امید است با همکاری مسئولان این خواسته مردم نیز محقق شود.

وی گفت: اداره راه و ترابری زابل برای زیرسازی و بسترسازی محورهای منطقه، طرحهای جدیدی را با استفاده از آهک آزمایش کرده که از جمله آنها مخلوط آهک معمولی با آهک فله، مخلوط آهک با خاک رس، مخلوطی از شن و ماسه و آهک الک شده و خاک رس است که نتیجه مطلوب داده به گونه ای که هم اکنون در محورهای برج افغان، سه کوهه ـ دل آسا و حسین آباد فلفلی زابل از این طرحها استفاده می شود.