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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

نمایشگاه خوشنویسی دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار برپا شد

نمایشگاه خوشنویسی دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار برپا شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: دبیرکانون هنر دانشگاه دریانوردی چابهار گفت: در چهارمین نمایشگاه خوشنویسی دانشجویان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 55 اثر خوشنویسی متعلق به 15 دانشجو به نمایش در آمده است.

مجید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: هدف از برپایی این نمایشگاه، ایجاد انگیزه، غنی کردن اوقات فراغت و تشویق دانشجویان به خوشنویسی می باشد.

وی گفت: خوشنویسان آیات قرآن کریم، اشعار و سخنان بزرگان را با خطوط نستعلیق، شکسته و ثلث به زبانهای فارسی و لاتین نگاشته و در معرض دید عموم قرار داده اند.

وی افزود: داوران نمایشگاه پس از بررسی آثار به نفرات برتر هدایایی به رسم یاد بود اهدا خواهند کرد.

دبیرکانون هنر دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار بیان داشت: این نمایشگاه که عصر یکشنبه در سالن وحدت این دانشگاه برپا شد، تا ششم اردیبهشت ماه هر روز از ساعت 11 تا 13 و 17 تا 20 برای بازدید علاقه مندان دایر است.

کد مطلب 1296756

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