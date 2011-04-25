خشکسالی یزد 11 ساله شد/ تبدیل درختان کهنسال گردو به خرمن هایی از هیزم

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، خشکسالی یزد به گفته صاحبنظران امسال به سخت ترین ناهنجاری آب و هوایی نیم قرن اخیر تبدیل شده و همچون آتشی خزنده به جان باغ های خشک و بی رمق این استان افتاده است.

حتی بارندگی های محدود زمستان و بهار امسال نیز نتوانست مرحمی بر سوختگی این باغ ها باشد و بسیاری از باغ های این استان به ویژه در مناطق تفت و مهریز این روزها در سوگ از دست دادن درختان خود نشسته اند.

بسیاری از باغ های روستاها در شهرستانهای مختلف استان امروز داغدار درختان بادام و گردویی با بیش از 70 سال سن هستند زیرا این درختان در پیکار با خشکسالی مغلوب و اکنون به خرمن هایی از هیزم تبدیل شده اند.

درختانی که روزگاری مخارج سالانه کشاورزان و باغدارن از محصول آنها تامین می شد، اکنون به علت خشکسالی های پی در پی به کلی خشک شده اند و بنیان اقتصادی خانواده های روستایی را از هم گسسته اند.

آسمان امسال نیز همچون 10 سال گذشته باران خود را از کویر یزد دریغ کرد و یزد می رود تا یازدهمین سال پی در پی خشکسالی خود را پشت سر بگذارد.

در بسیاری از روستاهای تفت و مهریز بیش از چهار سال است که قطره ای آب از چشمه ها و قنوات خارج نشده و این مناطق در عطشی 11 ساله به سر می برند.

هم اکنون در بسیاری از روستاهای شهرستان های تفت و مهریز بیش از چهار سال است که قطره ای آب از چشمه ها و قنوات خارج نشده است و زمین و آسمان دست به دست یکدیگر داده اند تا کویر تشنه یزد را در عطشی 11 ساله نگه دارند.

یزد تمام پاییز امسال را در حسرت قطره ای باران ماند و گرچه زمستان و بهار آن اندکی بارانی شد اما این باران ها نتوانست خشکی پاییز و خشکسالی 10 سال پیاپی این استان را جبران کند.

معاون شرکت آب و فاضلاب استان یزد در مورد میزان بارندگی سال گذشته به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، حدود 56 میلی متر بارندگی در استان یزد به ثبت رسیده است که این رقم نسبت به متوسط دوره آماری در 30 سال گذشته، 41 درصد کاهش داشته است.

سادات اخوی خاطرنشان کرد: بر همین اساس استان یزد امسال هم با مشکل کم آبی و خشکسالی روبروست.

وی با بیان اینکه برخی از شهرستانها از بارندگی بیشتری نسبت به سالهای قبل برخوردار بوده اند، گفت: هرچند بارندگی در کل استان یزد نسبت به سال قبل و متوسط دوره آماری با کاهش چشمگیری روبرو بوده اما بارندگی در شهرستانی مثلا نظیر ابرکوه نسبت به سال قبل 35 درصد افزایش نشان می‌ دهد.

بیشترین آسیب های خشکسالی به شهرستانهای تفت و مهریز وارد شده است

سادات اخوی خاطرنشان کرد: در عوض، تفت و مهریز که بیشترین باغ های استان را در خود جای داده اند، بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند و امسال سال خوبی برای کشاورزان نخواهد بود.

وی در مورد منابع آبی نیز عنوان کرد: بیشتر منابعی که برای تامین آب در استان وجود داشته با حفر چاه از آن بهره ‌برداری لازم صورت گرفته است و دیگر نمی توان به وجود منابع دل خوش کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد نیز در مورد منابع آبی روستاهای این استان به خبرنگار مهر گفت: 50 تا 100 درصد منابع آبی روستاهای استان یزد نقصان آبدهی دارند.



هم اکنون 405 منبع آبی در سطح روستاهای استان یزد وجود دارد که همه این منابع بین 50 تا 100 درصد نقصان آبدهی دارند. مدیرعامل شرکت آبفار یزد:

محمدرضا حاتمی افزود: در حال حاضر 405 منبع آبی در سطح روستاهای استان یزد قرار دارد که تقریبا تمامی این منابع نقصان آبدهی دارند و بسیاری از آنها نیز با افت کیفیت آب مواجه هستند.

وی با اشاره به اینکه مردم در روستاهای استان یزد حتی برای آب شرب نیز در مضیقه قرار گرفته اند، گفت: هم اکنون به دلیل بروز بحران های جدی در منابع آبی به دنبال خشکسالی های پی در پی، 300 روستای این استان آبرسانی سیار می شوند.

آفت خشکسالی که اکنون به جان کویر همیشه تشنه یزد افتاده این روزها روستاها را بیش از همه تحت تاثیر قرار داده و روستاییان در مقابل این پدیده شوم، مظلوم تر از همیشه صبوری می کنند.

65 درصد روستاهای استان یزد در طول 20 سال گذشته خالی از سکنه شده اند

اما در بیشتر موارد خشکسالی غلبه کرده و بسیاری از روستاییان میدان را خالی کرده و فضا را برای یکه تازی خشکسالی باز کرده اند به نحوی که در طول 20 سال گذشته، 65 درصد از روستاهای استان یزد به دلیل کم آبی یا بی آبی خالی از سکنه شده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد در این زمینه با اشاره به تبعات ناشی از خشکسالی که هم‌ اکنون گریبانگیر بسیاری از روستاهای این استان شده است به خبرنگار مهر گفت: تعداد زیادی از روستاهای منطقه میانکوه و پشتکوه و بخشی از روستاهای منطقه پشتکوه در شهرستان تفت یا به طور کامل خالی از سکنه شده ‌اند یا در حال تخلیه هستند و تنها پنج تا 10 درصد ساکنان این روستاها در خانه‌ های خود مانده‌ اند.

غلامرضا برزگری با اشاره به اینکه استان یزد در طول 14 سال گذشته، 10 سال را در خشکسالی به سر برده است، خاطرنشان کرد: این استان جزو هفت استان خشکسال کشور به شمار می ‌رود.



یزد در طول 14 سال گذشته ، 10 سال را در خشکسالی به سر برده و جزو هفت استان خشک کشور به شمار می رود. مدیرکل مدیریت بحران استان یزد:

فارغ از علل خشکسالی ‌های اخیر که پدیده ‌ای وسیع در سطح منطقه بوده است، نحوه عملکرد مسئولان بسیار حائز اهمیت است و پیشنهاد می‌ شود مسئولان غیر از کارهای کوتاه مدت، نسبت به تهیه راهبرد ملی و برنامه‌ های کلی مقابله با خشکسالی و طرح عملیات مقابله با خسارات این بلای خزنده و خانمان‌ سوز بپردازند.

از آنجا که خشکسالی پدیده ‌ای بسیار پیچیده است، مقابله با آن به سازماندهی و هماهنگی دقیق بین بخش‌ ها و گروه ‌های درگیر و مسئولان جامعه نیاز مبرم دارد.

از آنجا که کشاورزان و روستاییان اکنون تنها راه نجات زندگی اقتصادی خود را مهاجرت می بینند به نظر می رسد باید با اجرای برنامه‌ های کلی و ارائه عملکردی مناسب زمینه ‌ها برای بازگشت روستاییان فراهم شود و این برنامه‌ها نیاز به عزمی همگانی و برنامه‌ ریزی بلندمدت دارد.

در کنار همه تدابیر،‌ برنامه ریزی ها و .... صرفه جویی در مصرف آب اصلی ترین و مهمترین راهکار مقابله با خشکسالی است.

در برخی نقاط استان یزد که بیشترین آسیب ها را از خشکسالی دیده اند، مصرف آب متاسفانه نسبت به جمعیت بسیار بالاست و لازم است و مردم و مسئولان با صرفه جویی در مصرف آب، به بهبود وضعیت فعلی و گذر از ورطه خشکسالی کمک کنند.