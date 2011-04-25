رشد نقدینگی بازار سکه را ملتهب کرد/ قیمتها قابل کنترل نیستند

احمد مجتهد در گفتگو با مهر درباره تغییرات قیمتها در بازار سکه گفت: تغییرات قیمت طلا در سطح جهانی و ایران به دنبال هم هستند، زیرا ما وارد کننده طلا هستیم، سکه های طلا به عنوان یک ابزار و وسیله پس انداز در شرایط به خصوص بحرانی استفاده می شود.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی افزود: افزایش رشد نقدینگی در چند ماه گذشته باعث شده است که مردم به دنبال دارایی های دارای اطمینان و سودآوری حرکت کنند.

وی با بیان اینکه میزان تقاضا برای سکه در ایران افزایش پیدا کرده و در عین حال عرضه سکه به بازار محدود است، تصریح کرد: بنابراین براساس تقاضا قیمتها افزایش می یابد اما این میزان افزایش بیش از افزایش قیمت در سطح بین المللی بوده است.

به گفته مجتهد، افزایش قیمتها در سطح جهانی هم به دلیل بحران کشورهای عربی و نگرانی از شرایط اقتصادی و سیاسی این کشورها به ویژه در رابطه با افزایش قیمت نفت، وجود دارد و این مسئله باعث شده است که قیمت هر اونس طلا به 1507 دلار برسد که تاکنون بی سابقه بوده است.

رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی پیش بینی کرد که این روند در چند ماه آینده هم ادامه داشته باشد، بنابراین بازار داخلی هم متاثر از بازار خارجی است.

وی با تاکید بر اینکه نوسانات موجود در بازار سکه و قیمتها چندان قابل کنترل نیست، افزود: بانک مرکزی می تواند به عنوان یک عرضه کننده سکه تا اندازه ای شدت نوسانات را کاهش دهد و کنترل کل نوسانات کار راحتی نیست.

این استاد دانشگاه یادآور شد: کنترل نوسانات بازار سکه نیاز به عرضه حجم زیادی از سکه ها به بازار دارد که شاید این کار به صلاح نباشد که بانک مرکزی تمام منابع خود را وارد بازار کند، بنابراین احتمالا نوسانات را کم و بیش خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: احتمالا تعدادی از افراد هستند که از مکانیزمهایی استفاده می کنند که این تغییرات را شاید در کوتاه مدت بتوانند بوجود آورند اما در بلند مدت بانک مرکزی کنترل کلی را در اختیار خواهد داشت.

مجتهد در مورد برندگان و بازندگان بازار سکه گفت: معمولا افرادی که ارقام درشتی را به خرید سکه اختصاص می دهند سعی می کنند با توجه به هشیاریهایی که دارند در مواقع بحرانی آن را کاهش و یا افزایش دهند.

این کارشناس مسائل پولی تصریح کرد: عمدتا افرادی که منابع سرگردان قابل توجهی دارند، یعنی سفته بازان حرفه ای همواره دارای یک مقدار منابع مالی هستند که از این فرصتها بتوانند استفاده کنند، این افراد زمانی به سمت بازار ارز می روند، زمانی به سمت بازار سکه و زمان هم به سمت بازار مسکن حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه این افراد با حجم زیادی از پولهای سرگردان درصدد استفاده از فرصتها هستند، افزود: مردم عادی و افرادی که دارای منابع مالی کمتری هستند، در حد یک، دو و یا چند سکه بیشتر نمی توانند خریداری کنند و دراین بازار نقش داشته باشند، بنابراین عمده ترین سودآوری برای افرادی است که منابع مالی قابل توجهی دارند.

مجتهد گفت: مسئولان بانک مرکزی یا مقامات در ایجاد وضعیت فعلی بازار سکه چندان نقشی ندارند، زیرا این مسئله باعث بی ثباتی در اقتصاد می شود که برای دولت از همه زیان آورتر است.