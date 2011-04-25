آزمایشگاه کنترل مواد غذایی استان مرکزی 10 پله ارتقاء یافت

دکتر مصطفی دلاور در گفتگو با خبرنگا مهر در اراک افزود: برای تجهیز آزمایشگاه کنترل مواد غذایی مرکز بهداشت استان مرکزی بیش از 350 میلیون تومان هزینه شد.

وی گفت: با افزوده شدن نیروی متخصص و تجهیز این ازمایشگاه به دستگاههای مدرن رتبه کاری ان دربین 15 آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاههای علوم پزشکی سطح دوکشور از رتبه 14 به رتبه چهار ارتقاءیافته است.

دکتر دلاوراز راه اندازی بخشهای جدید برای ارتقاء سطح کیفی آزمایش مواد غذایی خبر داد و گفت: در این آزمایشگاه بخشهای سم شناسی، اندازه گیری فلزات سنگین و بخش آنالیز دستگاهی به تازگی راه اندزی شده است.

معاون غذا و دارو همچنین از ساخت آزمایشگاه مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی جدید در مرکز بهداشت استان خبر داد و افزود: عملیات ساختمانی این آزمایشگاه که 90 درصد پشرفت فیزیکی دارد تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.