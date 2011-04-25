جدول قیمت جدید برق صنعتی/ افزایش 20 درصدی بها در تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، بهای برق مشترکان بخشهای تولید و صنعت کشور را افزایش داد. بر این اساس، بخشهای تولیدی و صنعتی کشور از این پس تعرفههای بخش برق برای تولیدیها با نرخ جدید محاسبه خواهد شد که البته تعرفه برق صنعتی همان نرخ سال گذشته است و تنها در سه ماهه تابستان یعنی تیر، مرداد و شهریور 20 درصد افزوده میشود.
در همین رابطه محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی به خبرنگار مهر گفت: تعرفه مصرف برق در بخش صنعت و معدن همان 400 ریال سه ماهه پایانی سال گذشته به ازای هر کیلووات ساعت است.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: این تعرفه برای مشترکان صنعتی نیز که علاقهای به محاسبه دیماند قراردادی نباشند، 430 ریال در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: لحاظ کردن تخفیفهای لازم در ولتاژهای مختلف و دریافت 50 درصد (200 ریال) از قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی به صورت تسهیلات از دیگر ویژگیهای لحاظ شده برای مصارف برق بخش صنعتی است.
|کدتعرفه
|بهای قدرت(KW/ریال)
|ساعات میانباری
|ساعات اوج بار
|ساعات کمباری
|4-الف
|گزینه1
|32000
|340
|680
|170
|گزینه2
|12000
|390
|780
|195
|گزینه3
|---
|430
|860
|215
|4-ب
|گزینه1
|18000
|200
|400
|100
|گزینه2
|9000
|240
|480
|120
|گزینه3
|---
|270
|540
|135
بهای برق برای مشترکان کد (4-الف) با قدرت بیش از 30 کیلووات (50 آمپرسهفاز) با توجه به گزینههای جدول فوق محاسبه و دریافت میشود. بر این اساس شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق پس از دریافت تعرفههای برق و شرایط عمومی آنها مشترکان را کتبا از نرخ گزینههای مربوطه مطلع میکند. بر همین اساس مشترکان میتوانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام نمایند.
در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکان، بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل میتواند در طی سال دوبار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.
|کدتعرفه
|بهای قدرت(KW/ریال)
|ساعات میانباری
|ساعات اوج بار
|ساعات کمباری
|4-الف
|گزینه1
|----------
|440
|880
|220
|گزینه2
|گزینه3
|4-ب
|گزینه1
|----------
|270
|540
|135
|گزینه2
|گزینه3
شرایط اختصاصی مربوط به مصارف تولید(صنعت و معدن)
بهای برق مصرفی مشترکان در ماههای تیر، مرداد و شهریور 20 درصد افزوده میشود. ضمن اینکه بهای برق مشترکانی که روی ولتاژ 400 و 230 کیلوولت هستند با 10 درصد تخفیف و روی ولتاژ 132،66 و 63 با 6 درصد تخفیف محاسبه و دریافت میشود.
بر این اساس، در روزهای جمعه بهای انرژی ساعات اوج بار در مورد اشتراکهای دارای وسیله اندازهگیری چندزمانه معادل بهای انرژی ساعات میانباری است. همچنین بهای برق مصرفی آن دسته از مشترکان تولید(صنعت و معدن) که ضوابط مندرج در بند 3-36-4 آئیننامه تکمیلی تعرفههای برق را رعایت نمیکنند، با ضریب 1.2 محاسبه و دریافت میشود.
در صورتی که میزان استفاده غیرتولید(صنعت و معدن) این دسته از مشترکان به بیش از 20 درصد برسد، مطابق با بند 45-4 آئیننامه تکمیلی تعرفههای برق با ایشان رفتار خواهد شد.
بهای برق مصرفی تمامی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافری و سایر تاسیسات مشابه در صورت ارایه مجوزهای لازم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحویلی مشمول تعرفه 4-الف میشوند.
بهای برق مصارف عادی در مناطق ویژه اقتصادی که بیش از 95 درصد مصرف آنها صنعتی است، با رعایت بند 3-36-4 آئین نامه تکمیلی تعرفههای برق با تعرفه تولید(صنعت و معدن) محاسبه خواهد شد.
|4- الف شامل کدهای
|4-1
|انشعابهای روی ولتاژ400 و 230 کیلوولت
|4-2
|انشعابهای روی ولتاژ 132 و 66 و 63 کیلوولت
|4-3
|انشعابهای روی فشار متوسط 33 و 20 و 11 کیلوولت
|4-4
|انشعابهای روی فشار ضعیف
|4-ب شامل کدهای
|4-5
|حمل و نقل ریلی
|4-6
|کارخانههای آرد،تولیدیخ،تولیدخمیرمایه(تنها آن دسته که از سوی ادارات کل بازرگانی هر استان به شرکتهای برق معرفی شده باشند.)
نظر شما