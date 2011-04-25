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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۵۶

تعهدات عملی می شوند/

محصولات خودروسازی خمین 15 ماه دیگر روانه بازار می شود

محصولات خودروسازی خمین 15 ماه دیگر روانه بازار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خمین گفت: با برطرف شدن موانع و مشکلات کارخانه سایپای این شهرستان بر اساس تعهد پیمانکاران محصولات خود را تا 15 ماه آینده روانه بازار می کند.

براتعلی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در حال حاضر سالن ساخت بدنه خودرو در مرحله پایانی نصب فونداسیون است.

او گفت: همچنین سالن مونتاژ نیز با برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار شده که با مشخص شدن پیمانکار عملیات اجرایی آغاز و هم‌اکنون از 20 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی افزود: سالن رنگ نیز به مناقصه گذاشته شده که با تعیین پیمانکار عملیات آن آغاز می‌شود که با راه‌اندازی آن برای یک‌هزار و 500 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.
 
بیش از چهار سال است از کلنگ محل احداث کارخانه خودروسازی سایپای خمین می گذرد.
کد مطلب 1296767

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