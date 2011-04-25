محصولات خودروسازی خمین 15 ماه دیگر روانه بازار می شود

براتعلی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در حال حاضر سالن ساخت بدنه خودرو در مرحله پایانی نصب فونداسیون است.

او گفت: همچنین سالن مونتاژ نیز با برگزاری مناقصه به پیمانکار واگذار شده که با مشخص شدن پیمانکار عملیات اجرایی آغاز و هم‌اکنون از 20 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

وی افزود: سالن رنگ نیز به مناقصه گذاشته شده که با تعیین پیمانکار عملیات آن آغاز می‌شود که با راه‌اندازی آن برای یک‌هزار و 500 نفر فرصت شغلی جدید ایجاد می شود.

بیش از چهار سال است از کلنگ محل احداث کارخانه خودروسازی سایپای خمین می گذرد.