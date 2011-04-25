اجلاسیه شهدای رامشیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عبدالرضا احسانی نیا شامگاه یکشنبه در نشست خبری اجلاسیه شهدای رامشیر اظهار داشت: نزدیک به سه سال است که تلاش کردیم این اجلاسیه برگزار شود ولی هر بار مانعی سر راه سبز می شد که مانع از برگزاری این اجلاسیه می شد.

وی افزود: در اکثر شهرها و روستاهای استان خوزستان اینگونه مراسم برگزار شده ولی متاسفانه در این شهر به علت برخی محدودیتها و موانع همواره در اجرای چنین مراسمی ناکام بودیم و حتی این موضوع باعث ناراحتی خانواده شهدای این شهر شده بود.



احسانی تصریح کرد: به همین دلیل امسال مصمم شدیم هر طور شده این اجلاسیه را برگزار کنیم ولی در نهایت با وجود تمامی مشکلاتی که سر راه این اجلاسیه قرار داشت این مراسم قرار است روز پنجشنبه در سالن شهید تندگویان این شهرستان برگزار شود.



فرماندار رامشیر عنوان کرد: نبود امکانات و اعتبارات کافی یکی از مشکلات اصلی ما برای برگزاری این اجلاسیه بود به گونه ای که حتی یک هفته قبل قرار بود این مراسم لغو شود ولی ما مصمم بودیم این اجلاسیه در هفته جاری برگزار شود.



وی تاکید کرد: رامشیر شهرستان محرومی است که ظاهرا در نقشه کشور دیده نمی شود و ما امیدواریم با برگزاری این اجلاسیه و به برکت خون شهدا شاید دید مسئولان استان و کشور نسبت به این شهر تغییر کند.



احسانی عنوان کرد: بسیار از صداو سیما درخواست کردیم که این برنامه و پیش خبر آن را اعلام کند و پوشش دهد ولی متاسفانه آنها تا این لحظه موافقت خود را با انجام این کار اعلام نکرده اند.