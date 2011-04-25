64 مرکز توانبخشی در گیلان فعال است

رحیم تکاملی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 12 مرکز بصورت جامع هستند که در آن بیش از یک خدمت به معلولان ارائه می شود و در مجموع سه هزار و 911 نفر از معلولان را پذیرش کرده اند.

وی همچنین از ارزشیابی 70 درصد از مراکز توانبخشی بهزیستی گیلان خبرداد و اظهارداشت: مراکز دیگر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری ارزشیابی آنان به اتمام خواهد رسید.



معاون بهزیستی گیلان گفت: در ارزشیابی از مراکز آنچه مهم است کیفیت خدمات ارائه شده به معلولان است و بر اساس آن مراکز درجه بندی و تعرفه برای ارائه خدمات آنان تعیین خواهد شد.

وی افزود: از نکات مهمی که در ارزیابی مورد توجه کارشناسان قرار می گیرد بهداشت، تغذیه، خدمات توانبخشی، وضعیت ساختمان و تاسیسات است.

تکاملی اظهارداشت: این ارزشیابی ها به خانوادههای که معلولان را به مراکز تحت نظارت می سپارند می تواند اطمینان خاطر دهد که کیفیت های مطلوبی در ارائه خدمات توانبخشی صورت می گیرد.

وی درادامه یادآورشد: در حال حاضر افزون بر 31 هزار معلول در بانک اطلاعات بهزیستی ثبت نام و از خدمات مختلف بهزیستی بهره مند می شوند و همچنین تعداد هفت هزار و 193 نفر مستمری بگیر بوده و کمک هزینه ماهیانه دریافت می کنند و دو هزار و 413 نفر دانش آموز و 271 نفر معلول نیز کمک هزینه تحصیلی دریافت می کنند.