قیمت انواع نان در استان مرکزی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، افزایش نیافتن قیمت نان روزهای گذشته در رسانه های استان مرکزی منتشر شد و این خبر از سوی علی عاشوری رد و قیمت های جدید اعلام شد.

بر این اساس وی گفت: به دنبال افزایش قیمت گندم از هر کیلو 250 تومان به 360 تومان، قیمت انواع نان نیز در کمیته قیمت‌گذاری نان از امروز در استان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین تصمیمات این کمیته قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چانه 700 گرمی 350 تومان، نان لواش ماشینی با چانه 180 گرمی و لواش تنوری با چانه 170 گرمی 100 تومان، مشهدی با چانه 400 گرمی 275 تومان، تافتون ماشینی با چانه 370 گرمی 200 تومان و لواش و تافتون سنتی با چانه 300 گرمی 200 تومان، بربری با چانه 500 گرمی بدون کنجد 275 و کنجدزده 300 تومان تعیین شده است.

عاشوری افزود: هر قرص نان سنگک با چانه 650 گرمی 250 تومان، نان بربری با وزن چانه 500 گرمی 200 تومان، تافتون سنتی با وزن چانه 170 گرمی 75 تومان و نان لواش با وزن چانه 180 گرمی 75 تومان تعیین شده است.