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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۲:۳۶

قیمت انواع نان در استان مرکزی افزایش یافت

قیمت انواع نان در استان مرکزی افزایش یافت

اراک - خبرگزاری مهر: به فاصله یک روز از اعلام فرمانداری اراک نسبت به غیر قانونی بودن افزایش قیمت نان در اراک، معاون برنامه‌ریزی استاندار مرکزی از افزایش قیمت نان در استان از روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، افزایش نیافتن قیمت نان روزهای گذشته در رسانه های استان مرکزی منتشر شد و این خبر از سوی علی عاشوری  رد و قیمت های جدید اعلام شد.

بر این اساس وی گفت: به دنبال افزایش قیمت گندم از هر کیلو 250 تومان به 360 تومان، قیمت انواع نان نیز در کمیته قیمت‌گذاری نان از امروز در استان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین تصمیمات این کمیته قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چانه 700 گرمی 350 تومان، نان لواش ماشینی با چانه 180 گرمی و لواش تنوری با چانه 170 گرمی 100 تومان، مشهدی با چانه 400 گرمی 275 تومان، تافتون ماشینی با چانه 370 گرمی 200 تومان و لواش و تافتون سنتی با چانه 300 گرمی 200 تومان، بربری با چانه 500 گرمی بدون کنجد 275 و کنجدزده 300 تومان تعیین شده است.

عاشوری افزود: هر قرص نان سنگک با چانه 650 گرمی 250 تومان، نان بربری با وزن چانه 500 گرمی 200 تومان، تافتون سنتی با وزن چانه 170 گرمی 75 تومان و نان لواش با وزن چانه 180 گرمی 75 تومان تعیین شده است.

کد مطلب 1296772

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