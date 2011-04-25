به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر ولایتی در این نشست گفت: تاکنون دو جلد از کتاب "تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام" منتشر شده است که دراین مجموعه بیش از 1100 تن از بزرگان اسلام و ایران معرفی شده اند و به بیش از 200 موضوع مهم مرتبط توجه شده است.

ولایتی به کتاب "نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" نیز اشاره کرد و گفت: برای مقابله فرهنگی، علمی و منطقی علیه القائاتی که بر شیعه می‌شود باید کار علمی و فرهنگی انجام شود و این کتاب نقش شیعه و بزرگان آن را در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بیان می‌کند.

رئیس کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی، در ادامه کتاب های با محتوای "بزرگان اسلام و ایران"، "تاریخ معاصر"، "نقش ایرانیان در تاریخ تمدن اسلام"، "تاریخ علم در اسلام" و "دائره المعارف پزشکی اسلام و ایران" را از دیگر مجموعه‌های فاخر خواند که پژوهشگران و نویسندگان زبده برای گردآوری و انتشار آن فعالند.

علی دارابی، معاون سیما نیز در این نشست درخصوص چگونگی پرداختن به تقویم تاریخ در رسانه ملی و توجه به کار پژوهشی دقیق و علمی انجام شده برای تدوین کتاب "تقویم تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران" گفت: رویکرد رسانه ملی در تقویم تاریخ باید به گونه‌ای باشد که مردم هرچه بیشتر با مفاخر اسلام و ایران آشنا شوند و با تکیه بر گذشته پر افتخار، با امید به سوی آینده بهتر رهنمون شوند.

معاون سیما ضمن قدردانی از همکاری موثر دکتر ولایتی با رسانه ملی به خصوص معاونت سیما اعلام کرد به زودی سلسله برنامه‌هایی با عنوان فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در غالب برنامه های کوتاه هفت دقیقه ای از شبکه یک پخش می‌شود.

دارابی از ولایتی برای پذیرش مشاوره سریال "خواجه نصیر طوسی" قدردانی کرد.