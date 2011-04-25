یوحنا نجدی پسر این شاعر و نویسنده فقید به خبرنگار مهر گفت: پدرم شعرهای زیادی برای کودکان و نوجوانان سروده است و من یادم می‌آید که هر سال به مناسبت روز معلم، شعری می‌سرود و از مادرم که معلم کلاس اول دبستان بود، می‌خواست آن را برای دانش‌آموزانش بخواند و جالب آنکه بعضی از آنها هنوز هم این شعرها را از حفظ هستند.

وی افزود: این شعرها عمدتاً ریتمیک است و در فضایی کودکانه سروده شده‌اند. من و مادرم قصد داریم آنها را از طُرق مختلف جمع‌آوری کنیم و در قالب یک مجموعه به چاپ برسانیم و امیدوارم این اتفاق تا دو سال دیگر بیفتد.

پسر زنده‌یاد نجدی همچنین از تصمیمش برای انتشار آلبوم تصاویر این نویسنده فقید کشورمان بعد از چاپ شعرهای کودکانه او خبر داد.

یوحنا نجدی همچنین درباره کتاب‌هایی که از بیژن نجدی در نمایشگاه امسال کتاب تهران عرضه می‌شود، گفت: انتشارات ماه‌ریز کتاب "خواهران این تابستان" را تجدید چاپ کرده که در نمایشگاه ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به نام این کتاب اضافه کرد: پدرم در روزهای آخر که در بیمارستان تحت مراقبت بود، به خاطر اینکه ادای دینی به پرستارهای بیمارستان کرده باشد، بر روی برگه‌ای نوشت "دختران من خواهران این تابستان". آن روزها به دلیل بیماری دست راست پدرم از کار افتاده بود و این عنوان را با دست چپش نوشت و من و مادرم تصمیم گرفتیم نام "خواهران این تابستنان" را بر کتاب بگذاریم.

پسر زنده‌یاد نجدی همچنین از عرضه سایر کتاب‌های وی در نمایشگاه کتاب خبر داد و گفت: مثل همیشه کتاب‌های پدرم از جمله "یوزپلنگانی که با من دویده‌اند"، "داستان‌های ناتمام" و "دوباره از همین خیابان‌ها" توسط نشر مرکز در نمایشگاه عرضه می‌شود.