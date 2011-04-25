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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۶

نمایشگاه عکس "نور و نما" در شهرکرد برپا شد

نمایشگاه عکس "نور و نما" در شهرکرد برپا شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس امور موزه های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری از برپایی نمایشگاه عکس نور و نما در موزه باستان شناسی خبر داد.

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه در این نمایشگاه نزدیک به 70 اثر به  نمایش گذاشته شده است، اظهار داشت: عکسهای ارائه شده در این نمایشگاه به صورت عکاسی انتزاعی و با لنز نرمال گرفته شده است.

نظری هدف از برگزاری این نمایشگاه در موزه باستان شناسی رونق بازدید از موزه های استان، ایجاد نشاط و شادابی در بین نسل جوان، مشارکت بخش خصوصی در توسعه موزه های استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه علاقمندان می توانند از ساعت 9 صبح تا 18 از نمایشگاه دیدن کنند، یادآور شد: این نمایشگاه با مشارکت بخش خصوصی، حوزه هنری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.

این نمایشگاه از چهارم لغایت 18 اردیبهشت ماه در موزه باستان شناسی شهرکرد دایر است.

کد مطلب 1296778

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