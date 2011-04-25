نمایشگاه عکس "نور و نما" در شهرکرد برپا شد

ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه در این نمایشگاه نزدیک به 70 اثر به نمایش گذاشته شده است، اظهار داشت: عکسهای ارائه شده در این نمایشگاه به صورت عکاسی انتزاعی و با لنز نرمال گرفته شده است.

نظری هدف از برگزاری این نمایشگاه در موزه باستان شناسی رونق بازدید از موزه های استان، ایجاد نشاط و شادابی در بین نسل جوان، مشارکت بخش خصوصی در توسعه موزه های استان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه علاقمندان می توانند از ساعت 9 صبح تا 18 از نمایشگاه دیدن کنند، یادآور شد: این نمایشگاه با مشارکت بخش خصوصی، حوزه هنری و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.

این نمایشگاه از چهارم لغایت 18 اردیبهشت ماه در موزه باستان شناسی شهرکرد دایر است.