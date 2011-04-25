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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۵

وزیر امور خارجه وارد ترکمنستان شد

وزیر امور خارجه وارد ترکمنستان شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اجلاس 5 جانبه کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، قطر، عمان و ایران در زمینه همکاری های ترانزیتی و حمل و نقل وارد عشق آباد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اجلاس 5 جانبه کشورهای ایران، ترکمنستان، ازبکستان ، قطر و عمان، وارد عشق آباد شد.  

وزیرامورخارجه  قرار است در این گردهمایی یک روزه در خصوص توسعه همکاری های ترانزیتی و حمل و نقل بین 5 کشور گفتگو و تبادل نظر کنند.

پیش بینی می شود در این سفر وزیران امورخارجه 5 کشور ایران، ترکمنستان، ازبکستان، قطر و عمان سند همکاری های ترانزیتی 5 جانبه امضا کنند.
 
در همین حال نخستین اجلاس این همکاری ها آبان ماه سال گذشته با حضور وزیران امورخارجه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان به میزبانی تهران برگزار شده بود.
 
در اجلاس سال گذشته با صدور بیانیه ای این کشورها بر لزوم تسهیل هر چه بیشتر تجارت، ترانزیت و توسعه همکاری های منطقه ای تاکید کرده بودند.
 
احتمال می رود علی اکبر صالحی  وزیرامورخارجه در حاشیه برگزاری این اجلاس با مقامات عالیرتبه کشور ترکمنستان دیدار و گفتگو کند.
کد مطلب 1296779

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