مسلم رحیمی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد در پاسخ به این سئوال که این مرکز چه برنامه‌هایی برای معرفی جاذبه‌های فرهنگی استان دارد، به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می‌دانید این مرکز به لحاظ شرایط طبیعی، اقلیمی و تاریخی جاذبه‌های فراوانی برای مردم دارد، حتی شبکه‌های سراسری هم برنامه‌های متنوع و فاخری درباره این مرکز تهیه و پخش کرده است.

وی در ادامه افزود: تولید مستندهای متنوع با موضوع حیات وحش و طبیعت استان، زندگی عشایر و ... در دستور کار جدی این مرکز قرار دارد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد درباره ساخت تله فیلم و سریال گفت: فیلم‌های تلویزیونی "دژسوق"، "راز"، "قاب عکس"، "بازگشت شیرین"، "پدخندق"، "خاکریز"، "مظنون و سریال‌های زیر درختان بلوط"، "گنجینه"، "مسیر سرنوشت" و مستندهای "بشار تا کارون"، "حیات وحش دنا"، "عشایر استان و آریوبرزن"، "همسایه دنا"، "پیرمرد کوهستان" و ... از جمله مهمترین تولیداتی است که تهیه شده یا می‌شود.

رحیمی در ارزیابی وضعیت مخاطبان رادیو در این مرکز گفت: خوشبختانه مخاطبان رادیو در این مرکز زیاد هستند و آمار نشان‌ می‌دهد بالای 27 درصد مخاطب داریم. افزایش کیفیت برنامه‌ها و بهره بردن از حضور مردم و ارتباط تعاملی با آنها جزو اولویت‌های مهم برنامه‌های صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد در سال 90 در حوزه رادیو است.

وی درباره هدف از راه‌اندازی تشکیل اتاق فکر هنرمندان، روحانیون و اساتید دانشگاه توضیح داد: اولین ماموریتی که 13 آبان ماه سال 89 با شروع شدن مسئولیتم جزو اولویت‌های مهم خودم قرار دادم، بهره‌گیری از مشارکت جدی و عملی تمامی اقشار جامعه بویژه روحانیون، هنرمندان، استادان دانشگاه، فرهنگیان و جوانان بود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد ادامه داد: با تشکیل دبیرخانه گروه مشاوران مرکز و تشکیل اتاق فکرهایی در حوزه‌های دین، دفاع مقدس، جوانان و... طرح‌های تأثیر‌گذاری را تدوین کردم و ان‌شاءالله سال 1390 نیز به عنوان پشتوانه برنامه‌های فاخر و روتین مرکز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. از سوی دیگر افق سه ساله مرکز را نیز تدوین و بر اساس برنامه‌ریزی هدفمند سعی بر آن داریم تا با انجام تغییرات اساسی در محتوا و کمیت برنامه‌های شبکه استانی دنا افقی روشن را ترسیم کنیم.