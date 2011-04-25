تولید نانو زئولیت برای کاتالیزور توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم ابریشم کار از محققان این پروژه تحقیقاتی با تاکید بر اینکه سنتز و شناسایی نانوزئولیت ها به دلیل کاربرد وسیع آنها بسیار حائز اهمیت است، افزود: بهینه کردن پارامترهای موثر بر سنتز زئولیت ها با روشهای تک متغیره وقت گیر بوده و مستلزم مصرف مواد شیمیایی زیادی است.

وی با بیان اینکه به راحتی نمی توان تاثیر متغیرهای مورد مطالعه را بر یکدیگر به خوبی ارزیابی کرد، اظهار داشت: به همین جهت در این پژوهش اقدام به بهینه کردن عوامل موثر بر سنتز نانوزئولیت ZSM-5 به منظور دست یافتن به این زئولیت با کمترین اندازه کریستال کردیم.



این محقق با اشاره به نحوه اجرای این طرح تحقیقاتی، خاطرنشان کرد: سنتز نانو زئولیت ZSM-5 با روشهای دیگر امکان پذیر است اما مستلزم صرف زمان و مواد آزمایشی بیشتر است، در حالی‌که روش پیشنهادی ما بسیار ساده، سریع و قابلیت صنعتی شدن را به راحتی دارد.

ابریشم کار با بیان اینکه از نانوزئولیتها می توان به عنوان کاتالیزور در انجام واکنش های کراکینگ و همچنین در تهیه الکترودهای اصلاح شده استفاده کرد، ادامه داد: به منظور تجاری سازی این پروژه، مطالعاتی در زمینه تهیه الکترودهای اصلاح شده با زئولیت های سنتز شده صورت گرفت.