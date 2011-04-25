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۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۵

تولید نانو زئولیت برای کاتالیزور توسط محققان کشور

تولید نانو زئولیت برای کاتالیزور توسط محققان کشور

محققان دانشگاه مازندران با استفاده از روشی خاص نانو زئولیت مورد نیاز برای تولید کاتالیزور و اصلاح الکترودها را تولید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم ابریشم کار از محققان این پروژه تحقیقاتی با تاکید بر اینکه سنتز و شناسایی نانوزئولیت ها به دلیل کاربرد وسیع آنها بسیار حائز اهمیت است، افزود: بهینه کردن پارامترهای موثر بر سنتز زئولیت ها با روشهای تک متغیره وقت گیر بوده و مستلزم مصرف مواد شیمیایی زیادی است.

وی با بیان اینکه به راحتی نمی توان تاثیر متغیرهای مورد مطالعه را بر یکدیگر به خوبی ارزیابی کرد، اظهار داشت: به همین جهت در این پژوهش اقدام به بهینه کردن عوامل موثر بر سنتز نانوزئولیت ZSM-5 به منظور دست یافتن به این زئولیت با کمترین اندازه کریستال کردیم.
 
این محقق با اشاره به نحوه اجرای این طرح تحقیقاتی، خاطرنشان کرد: سنتز نانو زئولیت ZSM-5 با روشهای دیگر امکان پذیر است اما مستلزم صرف زمان و مواد آزمایشی بیشتر است، در حالی‌که روش پیشنهادی ما بسیار ساده، سریع و قابلیت صنعتی شدن را به راحتی دارد.
 
ابریشم کار با بیان اینکه از نانوزئولیتها می توان به عنوان کاتالیزور در انجام واکنش های کراکینگ و همچنین در تهیه الکترودهای اصلاح شده استفاده کرد، ادامه داد: به منظور تجاری سازی این پروژه، مطالعاتی در زمینه تهیه الکترودهای اصلاح شده با زئولیت های سنتز شده صورت گرفت.
کد مطلب 1296781

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